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РИА Новости

В ГИБДД объяснили низкую смертность на платных дорогах

Вчера, 12:36
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкВъезд на платную дорогу
Въезд на платную дорогу
© РИА Новости / Максим Блинов
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Въезд на платную дорогу . Архивное фото
СОЧИ, 4 июл - РИА Новости. Самая низкая смертность наблюдается на платных дорогах в России, оборудованных освещением и ограждениями, сообщил в ходе международного форума "Инновации в дорожном строительстве" глава ГИБДД РФ Михаил Черников.
Он пояснил, что в России есть цель до 2024 года - снижение уровня смертности в 3,5 раза и этот уровень не должен превышать четырех погибших на 100 тысяч населения. Еще одна цель, обозначенная в национальном проекте "Безопасные и качественные автомобильные дороги", - стремление к достижению нулевой смертности к 2030 году. Достичь их помогает развитая дорожная инфраструктура, позволяющая правильно вести себя на дороге водителю и снизить риск возникновения ДТП.
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"Самая низкая смертность на платных дорогах, потому что там есть очень много помощников: освещение, разделение транспортных потоков ограждением. Я думаю, что нам надо максимально приложить усилия в создании такой безопасной инфраструктуры. Уверен, что мы максимально приложим усилия, чтобы участники движения чувствовали себя безопасно, комфортно передвигались", - заявил Черников.
По его словам, за последние десять лет Россия снизила смертность на дорогах в два раза с 32 тысяч до 18 тысяч. Для этого применялись меры и понуждения, в том числе усиление ответственности по отдельным категориям, особенно это касается управления в состоянии алкогольного опьянения. Также были созданы барьеры фото и видео фиксации.
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ГИБДД МВД РФРоссияОбщество
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