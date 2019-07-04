В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.

"Падение дерева произошло на детскую площадку в Гольяновском проезде. Предварительно от полученных травм ребёнок скончался", - сказал собеседник агентства.

По его словам, погибшему ребенку примерно четыре года. На месте ЧП сейчас находятся представители правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства происшествия.

Информацию о смерти ребенка подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.