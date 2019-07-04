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РИА Новости

В Москве в результате падения дерева на детскую площадку погиб ребенок

Вчера, 12:34
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Ребенок погиб после падения дерева на детскую площадку в Москве, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"Падение дерева произошло на детскую площадку в Гольяновском проезде. Предварительно от полученных травм ребёнок скончался", - сказал собеседник агентства.
По его словам, погибшему ребенку примерно четыре года. На месте ЧП сейчас находятся представители правоохранительных органов, которые выясняют обстоятельства происшествия.
Информацию о смерти ребенка подтвердили РИА Новости в пресс-службе столичного департамента здравоохранения.
"На место происшествия в течение пяти минут прибыли бригады центра экстренной медицинской и скорой помощи. Медиками была констатирована биологическая смерть ребёнка на месте происшествия в результате травм, не совместимых с жизнью. Матери ребёнка оказывается необходимая медицинская и психологическая помощь", - сказал представитель пресс-службы.
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