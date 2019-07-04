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РИА Новости

Суд в Киеве отменил штраф телеканалу за трансляцию концерта ко Дню Победы

Вчера, 12:30
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкВид на здание офиса телеканала "Интер" в Киеве
Вид на здание офиса телеканала Интер в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в фотобанк
КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Окружной административный суд Киева отменил решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины о наложении штрафа на телеканал "Интер" из-за трансляции концерта ко Дню Победы в 2018 году, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.
Ранее совет принял решение оштрафовать "Интер" на 4,046 миллиона гривен (около 155 тысяч долларов) из-за концерта, который украинский телеканал транслировал 9 мая 2018 года по случаю Дня Победы.
"Признать противоправным и отменить распоряжение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания … "Об устранении нарушений законодательства и уплате штрафа", - говорится в решении.
Суд посчитал, что санкции к телеканалу были применены неправомерно, поскольку в ходе концерта отсутствовали призывы и разжигание вражды по отношению к конкретным людям, пропаганда государства-агрессора и дискредитация людей. Также суд установил, что высказывания ведущих содержали оценочные суждения, за которые никто не может быть привлечен к ответственности. В решении также говорится, что Нацсовет своим решением создает условия для распространения цензуры и присвоения права на освещение исторических событий на Украине.
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Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".
Украинский телеканал "Интер" неоднократно критиковали и пикетировали — из-за концерта ко Дню Победы, из-за трансляции ЧМ по футболу, который проходит в России. Несмотря на это Нацсовет продлил телеканалу цифровую лицензию на семь лет.
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