Суд в Киеве отменил штраф телеканалу за трансляцию концерта ко Дню Победы

КИЕВ, 4 июл – РИА Новости. Окружной административный суд Киева отменил решение Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Украины о наложении штрафа на телеканал "Интер" из-за трансляции концерта ко Дню Победы в 2018 году, следует из судебного решения, обнародованного в электронном реестре.

Ранее совет принял решение оштрафовать "Интер" на 4,046 миллиона гривен (около 155 тысяч долларов) из-за концерта, который украинский телеканал транслировал 9 мая 2018 года по случаю Дня Победы.

"Признать противоправным и отменить распоряжение Национального совета Украины по вопросам телевидения и радиовещания … "Об устранении нарушений законодательства и уплате штрафа", - говорится в решении.

Суд посчитал, что санкции к телеканалу были применены неправомерно, поскольку в ходе концерта отсутствовали призывы и разжигание вражды по отношению к конкретным людям, пропаганда государства-агрессора и дискредитация людей. Также суд установил, что высказывания ведущих содержали оценочные суждения, за которые никто не может быть привлечен к ответственности. В решении также говорится, что Нацсовет своим решением создает условия для распространения цензуры и присвоения права на освещение исторических событий на Украине.

Ранее в интернете были обнародованы отрывки концерта ко Дню Победы на "Интере"; ведущие напомнили, что от рук фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны погибли 8 миллионов украинцев, и "нельзя позволить, чтобы улицы украинских городов называли именами фашистских преступников", а "их портреты безнаказанно носили во время факельных шествий в Киеве".