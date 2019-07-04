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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале увеличили количество субсидируемых рейсов

Вчера, 12:28
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Более 340 дополнительных субсидируемых рейсов на межрегиональных авианаправлениях будут введены на Ямале, сообщает правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
"Количество субсидируемых рейсов на Ямале увеличено. В этом году на межрегиональных авианаправлениях к уже имеющимся рейсам добавят 341 дополнительный", - говорится в сообщении.
Директор ГКУ "Дирекция транспорта ЯНАО" Виталий Лагутин отметил, что введение дополнительных рейсов стало возможным после анализа востребованности пассажирами тех или иных направлений.
"Так, загрузка борта самолета из городов округа на новые южные направления составляет 100%, в Санкт-Петербург - до 70%, и такой же показатель на рейсы в Уфу. Мы видим, куда ямальцы чаще всего летают и какие направления пользуются спросом. Поэтому принято решение увеличить количество рейсов", - приводятся в сообщении слова Лагутина.
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Поручение внимательно рассмотреть потребность жителей округа на увеличение количества рейсов по наиболее популярным направлениям губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов дал соответствующим службам осенью 2018 года.
"В ходе поездок по нашим ямальским муниципалитетам неоднократно от ямальцев звучал запрос на то, чтобы увеличилось количество рейсов, которые субсидируются. Чтобы свобода передвижения была к месту отдыха, работы, между нашими городами", - цитирует правительство слова главы региона.
Уже в прошлом году были скорректированы рейсы по некоторым направлениям. А теперь из городов Новый Уренгой и Салехард летать в Санкт-Петербург можно ежедневно, раньше рейсы выполнялись только три раза в неделю. Из Ноябрьска в Санкт-Петербург рейсы осуществляются три раза в неделю вместо двух. Направление Салехард – Уфа и обратно уже доступно два раза в неделю. Из городов Ноябрьск и Надым в Уфу добавлено по два дополнительных рейса в неделю.
Кроме того, до 31 декабря (ранее было до 15 сентября) продлено расписание субсидируемых рейсов на новые южные направления за 10 тысяч рублей: Новый Уренгой – Краснодар и обратно (15 дополнительных рейсов), Ноябрьск – Краснодар и обратно (15 дополнительных рейсов), Надым – Краснодар и обратно (16 дополнительных рейсов) и Салехард – Симферополь и обратно (два дополнительных рейса), уточняют власти.
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