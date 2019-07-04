Мэр Таллина пообещал защищать русские школы

ТАЛЛИН, 4 июл – РИА Новости. Мэра Таллина Михаил Кылварт вновь пообещал защищать русские школы.

"Я всегда выступал и буду выступать за сохранение образования на русском языке", - заявил он в эксклюзивном интервью интернет-изданию Baltnews.

Кылварт напомнил, что в Таллине проживают более 160 тысяч русских, 15 тысяч украинцев и свыше 7 тысяч белорусов и еще более 6 тысяч представителей других национальностей.

"Таллин всегда был многонациональным и поддерживал национально-культурные сообщества", - напомнил градоначальник.

Кылварт объяснил, зачем Центристской партии, членом которой он является, пришлось пойти на непопулярный у русскоязычного электората шаг и создать коалицию с правыми силами:

"Это была единственная возможность сохранить в Эстонии образование на русском языке. Подчеркну – единственная! Войди мы в коалицию с реформистами или, что еще хуже, останься в оппозиции – шанс сохранить русские школы был бы равен нулю."

Михаил Кылварт занимает пост мэра Таллина с 11 апреля 2019 года. Он первый русскоязычный глава эстонской столицы со времен распада СССР и второй за всю историю Эстонии.