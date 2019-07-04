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РИА Новости

Мэр Таллина пообещал защищать русские школы

Вчера, 12:20
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© Sputnik / Вадим АнцуповРусскоязычный политик, член Центристской партии, председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт
Русскоязычный политик, член Центристской партии, председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт
© Sputnik / Вадим Анцупов
ТАЛЛИН, 4 июл – РИА Новости. Мэра Таллина Михаил Кылварт вновь пообещал защищать русские школы.
"Я всегда выступал и буду выступать за сохранение образования на русском языке", - заявил он в эксклюзивном интервью интернет-изданию Baltnews.
Кылварт напомнил, что в Таллине проживают более 160 тысяч русских, 15 тысяч украинцев и свыше 7 тысяч белорусов и еще более 6 тысяч представителей других национальностей.
"Таллин всегда был многонациональным и поддерживал национально-культурные сообщества", - напомнил градоначальник.
Кылварт объяснил, зачем Центристской партии, членом которой он является, пришлось пойти на непопулярный у русскоязычного электората шаг и создать коалицию с правыми силами:
"Это была единственная возможность сохранить в Эстонии образование на русском языке. Подчеркну – единственная! Войди мы в коалицию с реформистами или, что еще хуже, останься в оппозиции – шанс сохранить русские школы был бы равен нулю."
Здание Парламента в Таллине
8 апреля, 14:51
Центристской партии Эстонии удалось сохранить образование на русском языке
Михаил Кылварт занимает пост мэра Таллина с 11 апреля 2019 года. Он первый русскоязычный глава эстонской столицы со времен распада СССР и второй за всю историю Эстонии.
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