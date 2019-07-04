Личные данные почти 14 тысячи жителей Эстонии попали в открытый доступ

ТАЛЛИН, 4 июл - РИА Новости. Личные данные почти 14 тысяч жителей Эстонии оказались в открытом доступе, это является самой масштабной утечкой данных из эстонских интернет-магазинов, сообщил в четверг портал технологических новостей Geenius.
В свободном доступе оказалась база данных эстонского интернет-магазина Charlot, которая содержала личные данные около 14 тысяч эстонских пользователей.
"Данные были опубликованы как обычный текстовый файл, их можно было легко найти через поиск в Google. Они содержали имена и фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты, пароли, используемые в интернет-магазине, а в некоторых случаях и личные коды пользователей", - говорится в сообщении.
По словам главы отдела инцидентов департамента государственной инфосистемы (CERT) Тыну Таммерила, это самая большая в истории Эстонии утечка данных из интернет-магазинов. Эксперт считает, что утечка произошла из-за халатности руководителей магазина, не обеспечивших необходимые меры безопасности для работы через интернет.