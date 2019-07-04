Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T12:19Z
https://ria.ru/20190704/1556198156.html
https://cdn25.img.ria.ru/images/154800/83/1548008319_0:95:3008:1787_1036x0_80_0_0_c0ea2b3d20138049d7f147162d1b6bf5.jpg
РИА Новости

Личные данные почти 14 тысячи жителей Эстонии попали в открытый доступ

Вчера, 12:19
241
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПрограммирование
Программирование
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
ТАЛЛИН, 4 июл - РИА Новости. Личные данные почти 14 тысяч жителей Эстонии оказались в открытом доступе, это является самой масштабной утечкой данных из эстонских интернет-магазинов, сообщил в четверг портал технологических новостей Geenius.
В свободном доступе оказалась база данных эстонского интернет-магазина Charlot, которая содержала личные данные около 14 тысяч эстонских пользователей.
"Данные были опубликованы как обычный текстовый файл, их можно было легко найти через поиск в Google. Они содержали имена и фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты, пароли, используемые в интернет-магазине, а в некоторых случаях и личные коды пользователей", - говорится в сообщении.
По словам главы отдела инцидентов департамента государственной инфосистемы (CERT) Тыну Таммерила, это самая большая в истории Эстонии утечка данных из интернет-магазинов. Эксперт считает, что утечка произошла из-за халатности руководителей магазина, не обеспечивших необходимые меры безопасности для работы через интернет.
Страница Facebook
15 февраля, 12:37
СМИ: Facebook могут оштрафовать на миллиарды из-за утечки личных данных
151001
Обсудить 0
ЭстонияВ мире
Рекомендуем
ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
РИА
Новости
В США вооруженный мужчина ранил трех человек в центре крови
Число погибших при авиаударе под Триполи увеличилось до 53
Русскоязычный политик, член Центристской партии, председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт
Мэр Таллина пообещал защищать русские школы
Лента
новостей
Минобороны Финляндии не видит военной угрозы со стороны России
Президент РФ Владимир Путин и председатель Совета министров Италии Джузеппе Конте на церемонии официальной встречи у дворца Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин вспомнил итальянскую пословицу, говоря об отношениях Москвы и Рима
Число пострадавших от землетрясения в Китае возросло до 13 человек
Вид на здание офиса телеканала Интер в Киеве
Суд в Киеве отменил штраф телеканалу за трансляцию концерта ко Дню Победы
Первый заместитель председателя Верховной рады Украины Ирина Геращенко
Геращенко допустила ошибку, пытаясь подловить на ней команду Зеленского
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Турции рассказали, когда могут начаться поставки С-400
В Петербурге умерла профессор РГИСИ Титова
Научный центр Минобороны Великобритании в Портон-Даун
СМИ: в Лондоне в мусорном баке нашли документы лаборатории в Портон-Дауне
Сергей Иванов на итоговом Форуме Действий Общероссийского народного фронта
РВИО: 80-летие Второй мировой войны ознаменуется антироссийскими фейками
Американский космический беспилотник X-37B
Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок
Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
Лента новостейМолния