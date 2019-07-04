Личные данные почти 14 тысячи жителей Эстонии попали в открытый доступ

"Данные были опубликованы как обычный текстовый файл, их можно было легко найти через поиск в Google. Они содержали имена и фамилии, номера телефонов, адреса электронной почты, пароли, используемые в интернет-магазине, а в некоторых случаях и личные коды пользователей", - говорится в сообщении.