Названа причина гибели женщины во время салюта в Минске

МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Причиной смерти женщины на салюте в Минске стал осколок, который повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды, сообщил в четверг министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.

В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске случилось ЧП, в результате которого погибла женщина. Как сообщил в четверг СК Белоруссии, произошло четыре взрыва фейерверочных изделий, из-за чего были разрушены салютные установки, а разлетом осколков были причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.

"К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы... спасти её не удалось… осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Это считается травмой, несовместимой с жизнью", - говорится в заявлении Караника, которое размещено на сайте Минздрава республики.

Как отметил Караник, дочери погибшей женщины, которая находилась с ней в момент ЧП, была оказана экстренная психологическая помощь. "С ней и сейчас работают психологи и психотерапевты. Потому что понятно, что сейчас ей очень тяжело", - сказал министр.

По его данным, к настоящему времени за медпомощью обратились десять человек. Караник пояснил, что на месте происшествия в медицинской помощи нуждались шесть человек, четверо обратились за ней позднее самостоятельно.

"На сегодняшний момент в больницах Минска остаются два человека - мужчины 1957 и 1995 годов рождения. Им провели операционные вмешательства и сейчас угрозы для их жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно, они отпущены домой", - сообщил глава ведомства.