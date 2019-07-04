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РИА Новости

Названа причина гибели женщины во время салюта в Минске

Вчера, 12:18
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МИНСК, 4 июл – РИА Новости. Причиной смерти женщины на салюте в Минске стал осколок, который повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды, сообщил в четверг министр здравоохранения Белоруссии Владимир Караник.
В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске случилось ЧП, в результате которого погибла женщина. Как сообщил в четверг СК Белоруссии, произошло четыре взрыва фейерверочных изделий, из-за чего были разрушены салютные установки, а разлетом осколков были причинены телесные повреждения не менее чем 10 гражданам. СК возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями.
"К сожалению, одна из женщин, 1955 года рождения, получила травмы... спасти её не удалось… осколок повредил сонную артерию и другие магистральные сосуды. Это считается травмой, несовместимой с жизнью", - говорится в заявлении Караника, которое размещено на сайте Минздрава республики.
Как отметил Караник, дочери погибшей женщины, которая находилась с ней в момент ЧП, была оказана экстренная психологическая помощь. "С ней и сейчас работают психологи и психотерапевты. Потому что понятно, что сейчас ей очень тяжело", - сказал министр.
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По его данным, к настоящему времени за медпомощью обратились десять человек. Караник пояснил, что на месте происшествия в медицинской помощи нуждались шесть человек, четверо обратились за ней позднее самостоятельно.
"На сегодняшний момент в больницах Минска остаются два человека - мужчины 1957 и 1995 годов рождения. Им провели операционные вмешательства и сейчас угрозы для их жизни нет. Остальным помощь оказана амбулаторно, они отпущены домой", - сообщил глава ведомства.
Он также обратил внимание на то, что на прошедших в День независимости в Минске мероприятиях были задействованы силы Минздрава, а также комитета по здравоохранению Мингорисполкома. По его словам, вся зона празднования была разбита на сектора, в каждом из которых дежурили бригады скорой медпомощи и пешие бригады медработников, что позволило оказать помощь в максимально короткие сроки.
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Вчера, 10:25
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
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ЧП во время салюта в МинскеБелоруссияВ мире
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Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
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