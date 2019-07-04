Число погибших при авиаударе под Триполи увеличилось до 53

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Число погибших в результате авиаудара по центру содержания нелегальных иммигрантов в районе Таджура под ливийским Триполи увеличилось до 53 человек, говорится в отчете Управления по координации гуманитарных вопросов (УКГВ) ООН.

Ранее сообщалось, что жертвами авианалета стали 44 человека.

"По меньшей мере 53 человека, включая шестерых детей, погибли, 130 получили ранения в результате авиаудара по центру содержания мигрантов в районе Таджура", - говорится в отчете организации.

Ранее спецпосланник ООН по урегулированию в Ливии Гассан Саламе заявил, что авиаудар можно расценивать как военное преступление. В среду участники Совбеза ООН провели внеочередное заседание по Ливии.

Заседающее в Триполи правительство национального согласия обвинило в бомбежке центра содержания нелегальных иммигрантов авиацию командующего Ливийской национальной армией (ЛНА) Халифы Хафтара. ЛНА, в свою очередь, отрицает причастность к бомбежке центра содержания беженцев, обвиняя силы, лояльные правительству нацсогласия, в его преднамеренном обстреле из минометных установок.

Командующий восточной Ливийской национальной армией Халифа Хафтар 4 апреля приказал своим силам начать наступление на Триполи для "освобождения от террористов". Лояльные правительству в Триполи вооруженные формирования объявили о начале ответной операции "Вулкан гнева". В последние дни ВВС ЛНА провели несколько обстрелов позиций и складов оружия вооруженных формирований в разных районах Триполи. В результате боев в Триполи, по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), погибли почти 740 человек, более 4,4 тысячи получили ранения.