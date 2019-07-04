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РИА Новости

Мосгорсуд отказался освободить экс-главу волгоградского СК

Вчера, 12:12
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Мосгорсуд признал законным арест бывшего руководителя следственного управления Следственного комитета России по Волгоградской области Михаила Музраева, обвиняемого в теракте, совершенном группой лиц, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил: решение суда об избрании меры пресечения оставить без изменения, апелляционную жалобу защиты - без удовлетворения", - огласил судья. Срок ареста установлен до 10 августа.
Официальный представитель СК РФ Светлана Петренко 10 июня сообщила, что Музраев был задержан по делу о покушении на губернатора региона Андрея Бочарова. По информации ФСБ России, вместе с ним был задержан волгоградский предприниматель Владимир Зубков.
По данным следствия, ночью 16 ноября 2016 года пятеро членов организованной преступной группы, лидером которой был Евгений Ремезов, проникли на территорию частного дома в Тракторозаводском районе Волгограда, один из них при помощи легковоспламеняющейся жидкости попытался поджечь стену дома. Уточняется, что в доме проживал губернатор Бочаров с семьей. Как ранее Бочаров сообщал РИА Новости, этот дом он арендовал.
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Следователи выяснили, что еще в 2003 году Ремезов на выгодных условиях заключил договор аренды почти 16,5 тысячи квадратных метров на главном муниципальном рынке города, торговые площади он сдавал в субаренду частным торговцам, фермерам и мелким предпринимателям. Губернатор в то время добивался возвращения в муниципальную собственность объектов недвижимости, ранее переданных в аренду. Когда судебные тяжбы были проиграны, Ремезов поручил членам возглавляемой им преступной группы устранить чиновника, а сам выехал из РФ для алиби, полагает СК. Ремезов был объявлен в международный розыск по обвинению в убийстве, умышленном уничтожении или повреждении имущества, краже и причинении тяжкого вреда здоровью.
Согласно информации ФСБ, еще трое из пяти причастных к преступлению были задержаны в 2017 году. Уточняется, что один скрылся в США, где сейчас отбывает наказание за преступление, совершенное на территории Штатов.
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