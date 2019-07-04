Минобороны Финляндии не видит военной угрозы со стороны России

ХЕЛЬСИНКИ, 4 июл - РИА Новости. Финляндия не видит военной угрозы со стороны России, но будет продолжать развивать свою обороноспособность, заявил новый министр обороны страны Антти Кайкконен.

В Финляндии 6 июня назначено новое правительство во главе с премьер-министром Антти Ринне. Главой оборонного ведомства стал 45-летний член партии "Финляндский центр" Антти Кайкконен, который избирается в парламент на протяжении последних 16 лет.

"Финляндия не видит военной угрозы со стороны России. Однако мы находимся на границе военного союза (НАТО) и являемся соседом великой державы. Несмотря на окончание холодной войны, Финляндия постоянно поддерживает свою обороноспособность и будет продолжать развивать ее в будущем. Основная цель состоит в том, чтобы создать превентивный барьер для применения военной силы, а также для борьбы с нападениями на нашу страну", - сказал Кайкконен в интервью изданию минобороны страны Ruotuväki