Минобороны Финляндии не видит военной угрозы со стороны России

ХЕЛЬСИНКИ, 4 июл - РИА Новости. Финляндия не видит военной угрозы со стороны России, но будет продолжать развивать свою обороноспособность, заявил новый министр обороны страны Антти Кайкконен.
В Финляндии 6 июня назначено новое правительство во главе с премьер-министром Антти Ринне. Главой оборонного ведомства стал 45-летний член партии "Финляндский центр" Антти Кайкконен, который избирается в парламент на протяжении последних 16 лет.
"Финляндия не видит военной угрозы со стороны России. Однако мы находимся на границе военного союза (НАТО) и являемся соседом великой державы. Несмотря на окончание холодной войны, Финляндия постоянно поддерживает свою обороноспособность и будет продолжать развивать ее в будущем. Основная цель состоит в том, чтобы создать превентивный барьер для применения военной силы, а также для борьбы с нападениями на нашу страну", - сказал Кайкконен в интервью изданию минобороны страны Ruotuväki.
Финляндия не входит в военные альянсы, оборону обеспечивают Силы обороны. В стране действует универсальная воинская обязанность для мужчин, согласно которой все мужчины старше 18 лет служат 165, 255 или 347 дней по желанию. Альтернативная военная служба доступна также для всех женщин.