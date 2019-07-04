Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T12:12Z
https://ria.ru/20190704/1556197825.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

Минобороны Финляндии не видит военной угрозы со стороны России

Вчера, 12:12
691
ХЕЛЬСИНКИ, 4 июл - РИА Новости. Финляндия не видит военной угрозы со стороны России, но будет продолжать развивать свою обороноспособность, заявил новый министр обороны страны Антти Кайкконен.
В Финляндии 6 июня назначено новое правительство во главе с премьер-министром Антти Ринне. Главой оборонного ведомства стал 45-летний член партии "Финляндский центр" Антти Кайкконен, который избирается в парламент на протяжении последних 16 лет.
Саммит глав государств и глав правительств стран-участниц Североатлантического альянса (НАТО)
18 февраля, 14:58
Россия не представляет никакой угрозы для НАТО, считают немецкие эксперты
"Финляндия не видит военной угрозы со стороны России. Однако мы находимся на границе военного союза (НАТО) и являемся соседом великой державы. Несмотря на окончание холодной войны, Финляндия постоянно поддерживает свою обороноспособность и будет продолжать развивать ее в будущем. Основная цель состоит в том, чтобы создать превентивный барьер для применения военной силы, а также для борьбы с нападениями на нашу страну", - сказал Кайкконен в интервью изданию минобороны страны Ruotuväki.
Финляндия не входит в военные альянсы, оборону обеспечивают Силы обороны. В стране действует универсальная воинская обязанность для мужчин, согласно которой все мужчины старше 18 лет служат 165, 255 или 347 дней по желанию. Альтернативная военная служба доступна также для всех женщин.
Президент России Владимир Путин проводит совещание с постоянными членами Совета безопасности РФ. 6 ноября 2018
Вчера, 06:06
Путин рассказал, как преодолеть "нездоровую ситуацию" в мировых отношениях
1610001
Обсудить 0
Минобороны ФинляндииНАТОФинляндияХельсинкиРоссияВ мире
Рекомендуем
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
РИА
Новости
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Лента
новостей
КамАЗ
Электромобили и самокаты с 2020 года смогут ездить с ревом "КамАЗа"
В Ростове-на-Дону проведут проверку после избиения выпускников
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
Американские истребители F-22 Raptor
Трамп назвал "совершенно новым" снятый с производства истребитель F-22
Пожар на складе бурбона Jim Beam
В Кентукки уже сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски попал в реку
Американский генерал рассекретил план США на случай ядерной войны
Русскоязычный политик, член Центристской партии, председатель таллинского горсобрания Михаил Кылварт
Мэр Таллина пообещал защищать русские школы
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
Американский космический беспилотник X-37B
Житель Нидерландов заснял секретный американский космический челнок
Сергей Иванов на итоговом Форуме Действий Общероссийского народного фронта
РВИО: 80-летие Второй мировой войны ознаменуется антироссийскими фейками
В Иране назвали условия для начала переговоров с США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала подозреваемого в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
Лента новостейМолния