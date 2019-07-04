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РИА Новости

Защита обжалует приговор основателю сети "Корчма Тарас Бульба"

Вчера, 12:12
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОснователь сети "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван перед началом заседания Басманного суда Москвы
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Защита основателя сети "Корма Тарас Бульба" будет обжаловать решение суда, приговорившего Юрия Белойвана к реальному сроку за неуплату налогов, заявил журналистам адвокат Александр Карабанов.
В четверг Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к 2 годам колонии общего режима, как и просило гособвинение. Бизнесмен заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Он обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). От уплаты налогов Белойваном, по данным СК, было сокрыто более 650 миллионов рублей.
"Приговор незаконный. Накануне было совещание главы ФНС (Михаила) Мишустина с рестораторами, он сказал, что всех ждет такая участь за неуплату. Все имущество арестовано, мы будем обжаловать", - заявил Карабанов.
Он добавил, что по гражданскому иску сумма ущерба составляет чуть больше миллиарда рублей.
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По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков.
По данным ведомства, обвиняемый привлек к работе "ночных кассиров", которые с помощью специального программного обеспечения удаляли из памяти системы автоматизации предприятий общественного питания наиболее дорогостоящие заказы за день, корректируя таким образом в сторону уменьшения сведения о количестве произведенных заказов и их стоимости. После этого они фиксировали в фискальной памяти кассовых аппаратов заниженные суммы выручки за день, которые неправомерно отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.
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