Защита обжалует приговор основателю сети "Корчма Тарас Бульба"

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Защита основателя сети "Корма Тарас Бульба" будет обжаловать решение суда, приговорившего Юрия Белойвана к реальному сроку за неуплату налогов, заявил журналистам адвокат Александр Карабанов.

В четверг Басманный суд Москвы приговорил Белойвана к 2 годам колонии общего режима, как и просило гособвинение. Бизнесмен заключил сделку со следствием, дело рассматривалось в особом порядке. Он обвиняется в совершении восьми преступлений, предусмотренных пунктом "б" части 2 статьи 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов с организации в особо крупном размере). От уплаты налогов Белойваном, по данным СК, было сокрыто более 650 миллионов рублей.

"Приговор незаконный. Накануне было совещание главы ФНС (Михаила) Мишустина с рестораторами, он сказал, что всех ждет такая участь за неуплату. Все имущество арестовано, мы будем обжаловать", - заявил Карабанов.

Он добавил, что по гражданскому иску сумма ущерба составляет чуть больше миллиарда рублей.

По версии следствия, в период с января 2011 по март 2014 года Белойван с целью уклонения от уплаты налогов с восьми подконтрольных ему организаций, осуществляющих ресторанную деятельность под товарным знаком "Корчма Тарас Бульба", организовал практику расчета с клиентами только наличными и невыдачи кассовых чеков.