Власти Камчатки рассказали о состоянии сбитых автобусом людей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл — РИА Новости. Экстренное совещание после дорожно-транспортного происшествия в Петропавловске-Камчатском с участием автобуса, в результате которого погиб ребёнок и еще трое человек пострадали, провёл губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, сообщает его пресс-служба.

Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что в четверг вечером по местному времени в районе остановки общественного транспорта "Коммунпроект" в Петропавловске-Камчатском автобус маршрута № 30 выехал на тротуар и протаранил группу людей. В результате ДТП погибла четырнадцатилетняя девочка, её сверстник и ещё двое взрослых были госпитализированы.

"Под колесами автобуса погибла девушка. Пострадали трое: 14-летний подросток с тяжелыми травмами доставлен в краевую больницу, 22-летнего молодого человека с переломами ног доставили во вторую городскую больницу, еще один молодой человек отправлен на амбулаторное лечение после оказания помощи в травмпункте", - говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель автобуса также находится в медицинском учреждении с гипертоническим кризом. Как показали результаты освидетельствования, мужчина был трезв.

"Завтра утром все, кто отвечает за безопасность на дорогах города, должны быть у меня и дать точную информацию, что стало причиной этой ужасной аварии. Исходя из этого, буду принимать решения, в том числе кадровые", - заявил Илюхин.

Он поручил руководителям ведомств оказать помощь пострадавшим в аварии и родственникам погибшей девушки.