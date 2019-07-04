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РИА Новости

Власти Камчатки рассказали о состоянии сбитых автобусом людей

Вчера, 12:09
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл — РИА Новости. Экстренное совещание после дорожно-транспортного происшествия в Петропавловске-Камчатском с участием автобуса, в результате которого погиб ребёнок и еще трое человек пострадали, провёл губернатор Камчатского края Владимир Илюхин, сообщает его пресс-служба.
Ранее в Госавтоинспекции сообщали, что в четверг вечером по местному времени в районе остановки общественного транспорта "Коммунпроект" в Петропавловске-Камчатском автобус маршрута № 30 выехал на тротуар и протаранил группу людей. В результате ДТП погибла четырнадцатилетняя девочка, её сверстник и ещё двое взрослых были госпитализированы.
"Под колесами автобуса погибла девушка. Пострадали трое: 14-летний подросток с тяжелыми травмами доставлен в краевую больницу, 22-летнего молодого человека с переломами ног доставили во вторую городскую больницу, еще один молодой человек отправлен на амбулаторное лечение после оказания помощи в травмпункте", - говорится в сообщении.
Автомобиль скорой помощи
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Отмечается, что водитель автобуса также находится в медицинском учреждении с гипертоническим кризом. Как показали результаты освидетельствования, мужчина был трезв.
"Завтра утром все, кто отвечает за безопасность на дорогах города, должны быть у меня и дать точную информацию, что стало причиной этой ужасной аварии. Исходя из этого, буду принимать решения, в том числе кадровые", - заявил Илюхин.
Он поручил руководителям ведомств оказать помощь пострадавшим в аварии и родственникам погибшей девушки.
Камчатские следователи уже приступили к проверке по факту ДТП, по результатам которой будет принято процессуальное решение. По предварительным данным СК, водителю стало плохо за рулём.
Врач скорой медицинской помощи
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