Минобороны Белоруссии назвало возможную причину ЧП на салюте в Минске

МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Предположительной причиной взрывов фейерверков на салюте в Минске в День независимости, в результате которых есть пострадавшие и погибшие, являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники, сообщила в четверг пресс-службы министерства обороны Белоруссии.

"Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В Минобороны отметили, что "предположительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра (195 мм)". Между тем в министерстве заметили, что следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего.