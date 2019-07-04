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РИА Новости

Минобороны Белоруссии назвало возможную причину ЧП на салюте в Минске

Вчера, 12:05
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© Sputnik / Перейти в фотобанкПраздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
© Sputnik
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МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Предположительной причиной взрывов фейерверков на салюте в Минске в День независимости, в результате которых есть пострадавшие и погибшие, являются некачественные заряды одного из калибров пиротехники, сообщила в четверг пресс-службы министерства обороны Белоруссии.
"Установлено, что подорвались изделия одного калибра (195 мм) из пяти, применяемых в ходе салюта (105 мм, 125 мм, 150 мм, 195 мм, 310 мм). Подрывы произошли в трех из шести мест, где производился салют. После первых подрывов салют в этих местах был прекращен", - говорится в сообщении на сайте ведомства.
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Вчера, 10:25
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
В Минобороны отметили, что "предположительная причина подрывов – некачественные заряды данного калибра (195 мм)". Между тем в министерстве заметили, что следственным комитетом также выдвинуты и отрабатываются иные возможные версии произошедшего.
"Установлено, что все регламентированные нормативными документами меры безопасности были соблюдены. Военнослужащие расчетов салютных установок прошли специальную подготовку и были допущены к проведению салюта соответствующими приказами", - подчеркивается в сообщении.
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ЧП во время салюта в МинскеМинистерство обороны БелоруссииМинскВ мире
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Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Праздничный салют после окончания военного парада в Минске, посвященного празднованию Дня Независимости Белоруссии. 3 июля 2019
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