В Минтруде разъяснили ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Работа над списком профессий, в которых предполагаются ограничения для женщин, еще не завершилась, сообщили в Минтруде.

Так в ведомстве прокомментировали публикацию издания РБК о сокращении списка запрещенных для россиянок профессий.

В Минтруде пояснили, что проект приказа, на который ссылалось издание, — это устаревший вариант. Сейчас документ дорабатывается с учетом предложений профсоюзов и работодателей.

В нынешнюю редакцию перечня включены сто производств, работ и должностей, на которых ограничивается применение труда женщин, добавили в министерстве.

"Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия", — отметили в Минтруде.

Кроме того, перечень исключает произвольное ограничение использования труда женщин на работах и таким образом гарантирует их права на справедливые условия труда.

"Важно отметить, что при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений", — добавили в министерстве.