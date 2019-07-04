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РИА Новости

В Минтруде разъяснили ситуацию со списком запрещенных для женщин профессий

Вчера, 12:01
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Работа над списком профессий, в которых предполагаются ограничения для женщин, еще не завершилась, сообщили в Минтруде.
Так в ведомстве прокомментировали публикацию издания РБК о сокращении списка запрещенных для россиянок профессий.
В Минтруде пояснили, что проект приказа, на который ссылалось издание, — это устаревший вариант. Сейчас документ дорабатывается с учетом предложений профсоюзов и работодателей.
В нынешнюю редакцию перечня включены сто производств, работ и должностей, на которых ограничивается применение труда женщин, добавили в министерстве.

"Критериями при пересмотре и актуализации перечня явились факторы, опасные для репродуктивного здоровья женщин, влияющие на здоровье будущего поколения и имеющие отдаленные последствия", — отметили в Минтруде.

Кроме того, перечень исключает произвольное ограничение использования труда женщин на работах и таким образом гарантирует их права на справедливые условия труда.
"Важно отметить, что при создании безопасных условий труда работодатель вправе применять труд женщин без ограничений", — добавили в министерстве.
Список профессий, запрещенных для женщин, сейчас насчитывает более 450 позиций. Его не обновляли уже почти 20 лет. В перечень входят такие профессии, как дальнобойщик, капитан и помощник капитана корабля, шахтер, машинист электропоезда и другие.
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