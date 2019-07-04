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РИА Новости

В Минздраве Украины заявили, что нецензурная лексика полезна для здоровья

Вчера, 11:59
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© Фото : Міністерство охорони здоров'я УкраїниИсполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
© Фото : Міністерство охорони здоров'я України
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун считает, что нецензурная лексика полезна для здоровья.
Накануне в Раду внесли законопроект о противодействии сквернословию, согласно которому за использование мата публичными людьми и в СМИ грозит штраф, общественные или исправительные работы или административные арест. Средства, полученные от уплаты штрафов, предлагается направить в Украинский культурный фонд.
Депутаты на заседании Верховной рады Украины в Киеве
Вчера, 14:09
Целебный мат. Дематюкация вредит украинскому здоровьюУкраинский законопроект "О противодействии сквернословию" разделил страну на два лагеря: одни не хотят прекращать ругаться, потому что без этого никак, другие считают, что мата в украинском языке и так нет.
"Иногда бывает так, что некоторые депутаты чувствуют себя совершенно забытыми и никому не нужными. Поэтому, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, они пишут законопроекты, которые подходят, скорее, Северной Корее, нежели современному европейскому государству", — написала Супрун в фейсбуке.
По ее словам, у науки немало аргументов в защиту ненормативной лексики.
Так, метко примененная брань, направленная на ситуацию, а не на собеседника, приносит облегчение, заявила она.
"Она приводит к нейтральным или положительным результатам", — отметила Супрун.
Заседание Верховной рады Украины
3 июля, 14:48
В Раду внесли проект о противодействии сквернословию
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Ульяна СупрунМинздрав УкраиныУкраинаВ мире
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