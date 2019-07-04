В Минздраве Украины заявили, что нецензурная лексика полезна для здоровья

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Исполняющая обязанности главы Минздрава Украины Ульяна Супрун считает, что нецензурная лексика полезна для здоровья.
Накануне в Раду внесли законопроект о противодействии сквернословию, согласно которому за использование мата публичными людьми и в СМИ грозит штраф, общественные или исправительные работы или административные арест. Средства, полученные от уплаты штрафов, предлагается направить в Украинский культурный фонд.
"Иногда бывает так, что некоторые депутаты чувствуют себя совершенно забытыми и никому не нужными. Поэтому, чтобы хоть как-то привлечь к себе внимание, они пишут законопроекты, которые подходят, скорее, Северной Корее, нежели современному европейскому государству", — написала Супрун в фейсбуке.
По ее словам, у науки немало аргументов в защиту ненормативной лексики.
Так, метко примененная брань, направленная на ситуацию, а не на собеседника, приносит облегчение, заявила она.
"Она приводит к нейтральным или положительным результатам", — отметила Супрун.
3 июля, 14:48В Раду внесли проект о противодействии сквернословию