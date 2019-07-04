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РИА Новости
Республика Татарстан

В Татарстане проблемы обманутых дольщиков разрешат согласно дорожной карте

Вчера, 11:54
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КАЗАНЬ, 4 июл - РИА Новости. Строительство домов обманутых дольщиков в Татарстане ведется в соответствии с принятой в республике дорожной картой, полностью решить вопрос по существующим сегодня проблемным домам планируется в 2021 году, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента региона Лилия Галимова.
Ранее вице-премьер России Виталий Мутко дал поручение президенту Татарстана Рустаму Минниханову и кабинету министров республики разобраться с причинами многочисленных обращений обманутых дольщиков региона в федеральные органы власти и принять необходимые меры по восстановлению прав граждан, включенных в реестр пострадавших соинвесторов жилья.
"Для решения проблем обманутых дольщиков в республике была принята дорожная карта, в которой по годам расписан план по началу строительно-монтажных работ. В этом году уже сдан один дом, начаты строительно-монтажные работы на семи объектах, планируется начать работы еще по семи домам. В самое ближайшее время Виталию Леонтьевичу (Мутко) будет доложено о том комплексе мер, которые принимаются в Татарстане для решения проблем обманутых дольщиков", - сказала Галимова.
Также, по ее словам, в этом году планируется решить ситуацию по дому 65/03 в Набережных Челнах (ЗАО "Фон"). В частности, по информации собеседницы агентства, в данном доме первая очередь уже сдана, вторая и третья очереди достраиваться не будут: 26 дольщикам будут предоставлены квартиры в других домах.
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Согласно планам на предстоящие два года, в 2020 году должно быть сдано шесть проблемных объектов для 1,45 тысячи дольщиков, в 2021 году – также шесть объектов для 1,77 тысячи дольщиков.
"Таким образом, к концу 2021 года мы планируем решить проблему всех обманутых дольщиков", - подчеркнула Галимова, добавив, что в этом году, возможно, удастся завершить строительство большего числа объектов, чем запланировано.
Основной механизм поддержки застройщиков, которые берутся довести проблемные объекты до сдачи, - предоставление им земельных участков через Фонд поддержки дольщиков. На завершение оставшихся объектов потребуется 7,5 миллиарда рублей. По данному направлению ведется тесная работа с АО "Дом РФ" и минстроем РФ.
Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин сообщал, что проблемными в республике являются 24 объекта жилищного строительства, в которых приобрели квартиры более 4 тысяч дольщиков. При этом в 2019 году в регионе планируют завершить строительство 12 домов для 840 обманутых дольщиков.
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Республика Татарстан"Дом.РФ"ДольщикиЖилье - НовостиМинстрой РФТатарстан
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