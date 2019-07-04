В Татарстане проблемы обманутых дольщиков разрешат согласно дорожной карте

КАЗАНЬ, 4 июл - РИА Новости. Строительство домов обманутых дольщиков в Татарстане ведется в соответствии с принятой в республике дорожной картой, полностью решить вопрос по существующим сегодня проблемным домам планируется в 2021 году, сообщила РИА Новости заместитель руководителя пресс-службы президента региона Лилия Галимова.

Ранее вице-премьер России Виталий Мутко дал поручение президенту Татарстана Рустаму Минниханову и кабинету министров республики разобраться с причинами многочисленных обращений обманутых дольщиков региона в федеральные органы власти и принять необходимые меры по восстановлению прав граждан, включенных в реестр пострадавших соинвесторов жилья.

"Для решения проблем обманутых дольщиков в республике была принята дорожная карта, в которой по годам расписан план по началу строительно-монтажных работ. В этом году уже сдан один дом, начаты строительно-монтажные работы на семи объектах, планируется начать работы еще по семи домам. В самое ближайшее время Виталию Леонтьевичу (Мутко) будет доложено о том комплексе мер, которые принимаются в Татарстане для решения проблем обманутых дольщиков", - сказала Галимова.

Также, по ее словам, в этом году планируется решить ситуацию по дому 65/03 в Набережных Челнах (ЗАО "Фон"). В частности, по информации собеседницы агентства, в данном доме первая очередь уже сдана, вторая и третья очереди достраиваться не будут: 26 дольщикам будут предоставлены квартиры в других домах.

Согласно планам на предстоящие два года, в 2020 году должно быть сдано шесть проблемных объектов для 1,45 тысячи дольщиков, в 2021 году – также шесть объектов для 1,77 тысячи дольщиков.

"Таким образом, к концу 2021 года мы планируем решить проблему всех обманутых дольщиков", - подчеркнула Галимова, добавив, что в этом году, возможно, удастся завершить строительство большего числа объектов, чем запланировано.

Основной механизм поддержки застройщиков, которые берутся довести проблемные объекты до сдачи, - предоставление им земельных участков через Фонд поддержки дольщиков. На завершение оставшихся объектов потребуется 7,5 миллиарда рублей. По данному направлению ведется тесная работа с АО "Дом РФ" и минстроем РФ.