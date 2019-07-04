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РИА Новости
Война в Сирии

В Сирию за сутки вернулись более 1,7 тысячи беженцев

Вчера, 11:54
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Более 1,7 тысячи сирийских беженцев вернулись в Сирию с территорий иностранных государств за минувшие сутки, говорится в информационном бюллетене российского центра по примирению враждующих сторон и контролю за перемещением беженцев.
"За прошедшие сутки в Сирийскую Арабскую Республику с территорий иностранных государств возвратились 1763 беженца, в том числе из Ливана через пункты пропуска "Джейдет-Ябус", "Телль-Калах" – 476 человек (женщин – 143, детей – 243), из Иордании через пункт пропуска "Насиб" – 1287 человек (женщин – 386, детей – 656)", - говорится в сообщении.
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
Вчера, 10:20
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По данным центра приема беженцев, инженерные подразделения Вооруженных сил Сирии за сутки разминировали 2,2 гектара территории. Кроме того, специалисты уничтожили 34 взрывоопасных предмета.
Отмечается, что за сутки восстановлены три жилых дома, детский сад и хлебопекарня.
Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой ИГ* ("Исламское государство"*, запрещена в РФ) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. В настоящий момент на первый план выступает политическое урегулирование, восстановление Сирии, а также возвращение беженцев.
*Террористическая организация, запрещенная в России
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