Все билеты на выставку Мунка в Третьяковке раскуплены

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Билеты на выставку норвежского художника Эдварда Мунка на сайте Третьяковской галереи раскуплены до конца работы экспозиции, приобрести их можно только в кассе, свидетельствуют данные официального сайта музея.

Экспозиция норвежского художника открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 17 апреля, последний день ее работы - 14 июля. На выставке Мунка представлены свыше 120 экспонатов, в числе которых 64 живописных и 37 графических произведения, 14 авторских фотографий, а также мемориальные предметы и документы из музея Мунка в Осло - крупнейшего собрания наследия знаменитого мастера, одного из родоначальников экспрессионизма.

Согласно сайту музея, билеты на выставку можно купить по предварительной продаже онлайн и в кассах Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. На данный момент все билеты онлайн до конца работы экспозиции раскуплены, но их еще можно приобрести в кассах. Как уточнили в музее, в последние четыре дня выставка будет работать до одиннадцати вечера.