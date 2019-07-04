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РИА Новости
Культура

Все билеты на выставку Мунка в Третьяковке раскуплены

Вчера, 11:48
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "Эдвард Мунк" в Третьяковской галерее
Выставка Эдвард Мунк в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Билеты на выставку норвежского художника Эдварда Мунка на сайте Третьяковской галереи раскуплены до конца работы экспозиции, приобрести их можно только в кассе, свидетельствуют данные официального сайта музея.
Экспозиция норвежского художника открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 17 апреля, последний день ее работы - 14 июля. На выставке Мунка представлены свыше 120 экспонатов, в числе которых 64 живописных и 37 графических произведения, 14 авторских фотографий, а также мемориальные предметы и документы из музея Мунка в Осло - крупнейшего собрания наследия знаменитого мастера, одного из родоначальников экспрессионизма.
Согласно сайту музея, билеты на выставку можно купить по предварительной продаже онлайн и в кассах Третьяковской галереи в Лаврушинском переулке. На данный момент все билеты онлайн до конца работы экспозиции раскуплены, но их еще можно приобрести в кассах. Как уточнили в музее, в последние четыре дня выставка будет работать до одиннадцати вечера.
Выставка располагается на двух этажах Инженерного корпуса и включает несколько разделов, которые сгруппированы тематически по жанрам и видам творчества Мунка.
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КультураЭдвард МункМоскваТретьяковская галерея
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