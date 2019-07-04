Россия попросит ПА ОБСЕ отклонить осуждающие ее действия проекты резолюций

ЛЮКСЕМБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Россия попросит ПА ОБСЕ отклонить проекты резолюций Украины и Грузии, которые предлагают осудить действия РФ в Крыму и Южной Осетии, сообщил в четверг журналистам глава российской делегации, вице-спикер Госдумы Петр Толстой.
Работа сессии ПА ОБСЕ продлится с 4 по 8 июля.
"Наша делегация вся в сборе. Мы будем работать, в том числе и по той повестке, которую наши оппоненты предлагают. Мы будем предлагать две резолюции снять: по Крыму и по Южной Осетии", - сказал Толстой.
Автором проекта резолюции "Милитаризация Российской Федерацией временно оккупированных автономной республики Крым и города Севастополя, Украина, Черного и Азовского морей" является украинский депутат Артур Герасимов.
Герасимов в своей резолюции предлагает обсудить "продолжающуюся незаконную оккупацию и попытку аннексии Крыма Российской Федерацией и настоятельно призывает РФ отменить их, вывести российские оккупационные силы из Крыма и вернуть его под контроль правительства Украины".
Автором проекта резолюции "Положение дел в области безопасности и прав человека в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия" является грузинский парламентарий София Кацарава.
Проектом этой резолюции предлагается осудить "деградацию обстановки к области безопасности, прав человека и гуманитарного положения дел на оккупированных территориях Грузии в связи с незаконными действиями РФ, включая активное наращивание военного присутствия и интенсивности военных учений, возведение колючих ленточных заграждений и искусственных барьеров вдоль линии оккупации, дискриминационно по этническому признаку проживающего в Абхазии, Грузия, и регионе Цхинвал/Южная Осетия, Грузия, грузинского населения.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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