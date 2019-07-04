В Баку заявили об отсутствии причин для внеочередных парламентских выборов

БАКУ, 4 июл – РИА Новости. Причин для проведения внеочередных парламентских выборов в Азербайджане нет, они пройдут в ноябре 2020 года, заявил вице-премьер республики Али Ахмедов.
Тема проведения внеочередных парламентских выборов в Азербайджане муссируется в ряде СМИ страны и соцсетях с понедельника. Причиной публикаций стала внеочередная сессия парламента 9 июля. Предыдущие выборы в Милли Меджлис (парламент) прошли в 2015 году, срок полномочий депутатов составляет пять лет.
"Зачем писать эти информации? Нет причин для внеочередных выборов. Согласно конституции, выборы проходят каждые пять лет в ноябре. Очередные выборы в парламент пройдут в ноябре 2020 года", - сказал Ахмедов журналистам.