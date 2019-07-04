Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T11:46Z
https://ria.ru/20190704/1556196583.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Иране назвали условия для начала переговоров с США

Вчера, 11:46
550
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Иран может начать переговоры с США, если с Исламской Республики будут сняты санкции и будет получено разрешение верховного лидера ИРИ Али Хаменеи, передает агентство IRNA со ссылкой на заявление главы министерства информации (спецслужбы страны) Махмуда Алави.
"Если США снимут санкции с Ирана, то тогда мы сможем рассмотреть вопрос переговоров с ними", - приводит агентство слова Алави.
Он добавил, что переговоры между странами возможны только при условии, что будет издано разрешение от верховного лидера.
В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов Совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД) по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды.
В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.
Президент США Дональд Трамп
Вчера, 02:29
Трамп предостерег Иран от угроз
1400001
Обсудить 0
ИранСШАВ мире
Рекомендуем
Турция и Япония готовы к посредничеству между США и Ираном
РИА
Новости
В Иране опровергли сообщения об условиях для начала переговоров с США
Президент США Дональд Трамп
Трамп предостерег Иран от угроз
Шебелинский газоперерабатывающий завод украинской компании Нафтогаз
Два украинских города могут остаться без тепла зимой, заявили в "Нафтогазе"
Лента
новостей
Вице-президент Еврокомиссии по энергосоюзу Марош Шефчович
Переговоры по газу между Россией, Украиной и ЕС возобновятся в сентябре
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
Сессия Парламентской ассамблеи Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
Россия попросит ПА ОБСЕ отклонить осуждающие ее действия проекты резолюций
В Баку заявили об отсутствии причин для внеочередных парламентских выборов
Турецкая военная техника в провинции Идлиб, Сирия. 29 августа 2018
Турция призвала Россию контролировать силы Асада в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа в поставках F-35
Зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф
В Турции рассказали, когда могут начаться поставки С-400
Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
Официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова
Иран действует под полным контролем МАГАТЭ, заявили в МИД России
Депутат Верховной рады Украины Василий Нимченко
Оппозиционный украинский депутат назвал закон о люстрации никчемным
Талибы освободили 42 солдата афганской армии
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:25В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
10:54Экс-премьер Польши полтора года не платил алименты
Лента новостейМолния