В Челябинске госпитализировали более 30 человек после употребления язи

ЧЕЛЯБИНСК, 4 июл – РИА Новости. Более 30 человек остаются в инфекционном отделении больницы в Челябинске после употребления в пищу рыбы язь из местных магазинов, их состояние оценивается как средней степени тяжести, сообщил РИА Новости представитель управления Роспотребнадзора по региону.

По данным управления, очаг острого описторхоза был зарегистрирован в июне.

"Все заболевшие (взрослые в возрасте от 26 до 66 лет) связывают свое заболевание с употреблением рыбы язь, приобретенной в предприятиях торговли Челябинска. В инфекционное отделение Челябинска госпитализировано 33 человека, еще один лечится амбулаторно... У всех больных средняя степень тяжести. При лабораторном обследовании в клинико-диагностических лабораториях у 34 заболевших обнаружены антитела к антигенам описторхисов, в том числе у 32 больных обнаружены яйца описторхисов", - говорится в сообщении ведомства.

Специалисты проверили девять рыбоперерабатывающих цехов, четыре оптовых склада и 10 предприятий торговли с отбором проб рыбной продукции. По результатам исследований в 15 пробах готовой продукции и восьми пробах сырья (язя мороженого) обнаружены жизнеспособные личинки описторхиса, добавляет управление.

По данным на 30 июня, из оборота изъято 5573 килограмма замороженного язя и 795 килограммов готовой продукции, отмечает ведомство.