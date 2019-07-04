Оппозиционный украинский депутат назвал закон о люстрации никчемным

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Депутат Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа – За жизнь" Василий Нимченко считает, что закон о люстрации на Украине никчемный и идет вразрез с презумпцией невиновности.
Конституционный суд Украины в четверг продолжил рассмотрение закона "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.
"Закон о люстрации не плохой, а никчемный. Он идет вразрез с презумпцией невиновности", - сказал Нимченко в кулуарах Верховной рады в четверг, отвечая на вопрос журналиста о том, чем плох закон о люстрации. Его слова приводит телеканал "112. Украина".
Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам. Позднее группа депутатов Рады попросила конституционный суд проверить конституционность закона.