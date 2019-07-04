Глава Абхазии выдвинется кандидатом в президенты от группы избирателей

СУХУМ, 4 июл - РИА Новости. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению действующего главы республики Рауля Хаджимбы кандидатом в президенты, передает корреспондент РИА Новости.

"Была зарегистрирована инициативная группа, в составе инициативной группы по выдвижению в президенты Рауля Джумковича Хаджимба участвуют 15 человек", - рассказал журналистам руководитель группы Роман Дбар.

Выборы президента республики пройдут 25 августа. В Абхазии право выдвижения кандидатов в президенты республики принадлежит политическим партиям и группам избирателей. С 26 июня в Центризбиркоме республики стартовала их регистрация.

При выдвижении кандидата от группы избирателей регистрируется инициативная группа, в которую должны входить не менее 10 человек. Затем в поддержку кандидата необходимо собрать не менее 2 тысяч и не более 2,5 тысячи подписей.

Это уже восьмая инициативная группа, зарегистрированная в ЦИК. Так, группой избирателей кандидатами в президенты выдвигаются советник министра обороны Абхазии Олег Аршба, бывший первый вице-премьер республики Шамиль Адзынба, старший преподаватель исторического факультета Абхазского госуниверситета Артур Анкваб, депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба и экс-директор госкомпании "Абхазчай" Астамур Отырба.