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РИА Новости

Глава Абхазии выдвинется кандидатом в президенты от группы избирателей

Вчера, 11:43
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© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкПрезидент Абхазии Рауль Хаджимба
Президент Абхазии Рауль Хаджимба
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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Президент Абхазии Рауль Хаджимба. Архивное фото
СУХУМ, 4 июл - РИА Новости. ЦИК Абхазии зарегистрировал инициативную группу по выдвижению действующего главы республики Рауля Хаджимбы кандидатом в президенты, передает корреспондент РИА Новости.
"Была зарегистрирована инициативная группа, в составе инициативной группы по выдвижению в президенты Рауля Джумковича Хаджимба участвуют 15 человек", - рассказал журналистам руководитель группы Роман Дбар.
Выборы президента республики пройдут 25 августа. В Абхазии право выдвижения кандидатов в президенты республики принадлежит политическим партиям и группам избирателей. С 26 июня в Центризбиркоме республики стартовала их регистрация.
При выдвижении кандидата от группы избирателей регистрируется инициативная группа, в которую должны входить не менее 10 человек. Затем в поддержку кандидата необходимо собрать не менее 2 тысяч и не более 2,5 тысячи подписей.
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Это уже восьмая инициативная группа, зарегистрированная в ЦИК. Так, группой избирателей кандидатами в президенты выдвигаются советник министра обороны Абхазии Олег Аршба, бывший первый вице-премьер республики Шамиль Адзынба, старший преподаватель исторического факультета Абхазского госуниверситета Артур Анкваб, депутат парламента Алмас Джапуа, предприниматель Астамур Какалия, бывший председатель Службы госбезопасности Астамур Тарба и экс-директор госкомпании "Абхазчай" Астамур Отырба.
Кроме того, Центризбирком Абхазии зарегистрировал три партии: "Амцахара", "Единая Абхазия" и "Акзаара" ("Единение"), которые теперь имеют право проводить съезды, чтобы выдвинуть своих кандидатов.
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