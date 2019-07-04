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РИА Новости

В Воронеже в результате драки в торговом центре трех человек ранили ножом

Вчера, 11:39
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ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Трое мужчин получили ножевые ранения в результате драки в торгово-развлекательном центре Воронежа, сообщило в четверг главное управление МВД по региону.
По данным экстренных служб, инцидент произошел накануне днем на четвертом этаже крупнейшего торгово-развлекательного центра Воронежа - "Галерея Чижова".
"В ходе конфликта троим местным жителям были причинены телесные повреждения: 31-летнему гражданину в виде проникающего ножевого ранения грудной клетки, 20-летнему гражданину в виде резаной раны грудной клетки и 19-летнему гражданину в виде резаной раны предплечья. Потерпевшие обратились за медицинской помощью", - сообщает ГУМВД.
Как пояснили потерпевшие прибывшим на место происшествия полицейским, около 15.30 мск они встретили троих граждан, с некоторыми были ранее знакомы.
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"Между мужчинами возникла ссора, перешедшая в драку. В ходе конфликта 25-летний подозреваемый нанес несколько ударов "заточкой" своим оппонентам, после чего скрылся в сопровождении двух своих знакомых", - сообщает полиция.
Стражам порядка удалось установить и задержать подозреваемого и двоих других участников конфликта.
"В настоящее время в отношении фигуранта отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - пояснила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.
Санкция данной статьи предусматривает до 10 лет лишения свободы. По данным ГУМВД, подозреваемый задержан и помещен в изолятор временного содержания.
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