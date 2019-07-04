В Воронеже в результате драки в торговом центре трех человек ранили ножом

ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. Трое мужчин получили ножевые ранения в результате драки в торгово-развлекательном центре Воронежа, сообщило в четверг главное управление МВД по региону.

По данным экстренных служб, инцидент произошел накануне днем на четвертом этаже крупнейшего торгово-развлекательного центра Воронежа - "Галерея Чижова".

"В ходе конфликта троим местным жителям были причинены телесные повреждения: 31-летнему гражданину в виде проникающего ножевого ранения грудной клетки, 20-летнему гражданину в виде резаной раны грудной клетки и 19-летнему гражданину в виде резаной раны предплечья. Потерпевшие обратились за медицинской помощью", - сообщает ГУМВД.

Как пояснили потерпевшие прибывшим на место происшествия полицейским, около 15.30 мск они встретили троих граждан, с некоторыми были ранее знакомы.

"Между мужчинами возникла ссора, перешедшая в драку. В ходе конфликта 25-летний подозреваемый нанес несколько ударов "заточкой" своим оппонентам, после чего скрылся в сопровождении двух своих знакомых", - сообщает полиция.

Стражам порядка удалось установить и задержать подозреваемого и двоих других участников конфликта.

"В настоящее время в отношении фигуранта отделом по расследованию преступлений на территории Ленинского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью", - пояснила официальный представитель ГУ МВД России по Воронежской области Наталья Куликова.