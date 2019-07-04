В России "пока не готовы принять" папу Римского, заявили в общине католиков

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Приезд папы Римского Франциска в Россию в нынешних условиях был бы преждевременным, поскольку подобные визиты должны "нести мир, а не расколы", заявил РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков, комментируя возможные темы предстоящей встречи Владимира Путина с понтификом, заявил журналистам, что вопрос о приглашении Франциска в Россию не стоит в повестке предстоящих переговоров российского лидера в Ватикане.

По словам Ушакова, здесь "надо принимать во внимание и межцерковную составляющую наших отношений, поскольку папа Римский является не только руководителем государства Ватикан, но и главой Римской католической церкви". Как отметил помощник президента, данный вопрос должен рассматриваться вместе с представителями Русской православной церкви, "но пока не имеется в виду его обсуждать".

"Я лично неоднократно высказывал свое сугубо частное мнение, что российское общество пока не готово принять понтифика. Необходимо время, необходимо терпение. Хотелось бы, конечно, чтобы понтифик посетил Россию и встретился с российскими католиками, однако необходимо быть реалистами и со смирением ждать, когда общество действительно сможет достойно принять понтифика", - заявил Ковалевский.

Подобный визит, добавил он, "должен все-таки нести мир, а не расколы и непонимание со стороны определенной части российского общества, которая может воспринять этот визит резко негативно".

Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион ранее неоднократно заявлял о том, что визит папы Римского в Россию "не стоит на повестке дня двухсторонних отношений" Русской православной и Римско-католической церквей. В частности, в октябре прошлого года в интервью итальянскому изданию Il Messaggerо представитель РПЦ напомнил, что "отношения между Православной церковью и Католической церковью развивались в течение почти тысячи лет в достаточно сложном контексте".