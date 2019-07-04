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РИА Новости
Религия и мировоззрение

Католики ждут от встречи Путина и папы Римского решения глобальных проблем

Вчера, 11:33
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкПапа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В католической общине России обращают внимание, прежде всего, на гуманитарный аспект предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска и ждут от переговоров поиска совместных путей решения экологических, миграционных, социальных и других глобальных проблем, а также защиты традиционных ценностей и гонимых христиан в мире, заявил РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.
Путин в ходе визита в Италию 4 июля посетит Ватикан, где встретится с папой Римским Франциском и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.
Визит президента РФ В.Путина в Италию
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"Что касается переговоров президента России с папой Римским, это уже не первая встреча, и мы надеемся, что она будет способствовать решению некоторых глобальных проблем, которые стоят перед современной цивилизацией. Не только политических проблем – мне хотелось бы подчеркнуть, прежде всего, гуманитарный аспект встречи, вне зависимости от наших политических воззрений и конфессиональной принадлежности", - сказал Ковалевский.
По его словам, мир сегодня сталкивается с различными глобальными угрозами, которые необходимо решать только сообща.
"Конечно, это и проблемы экологии, это и проблема войн, преследования христиан, проблема бедности, роста числа беженцев, миграционная проблема. Это, конечно, также проблема защиты фундаментальных ценностей человеческой цивилизации", - добавил священник.
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Религия и мировоззрениерелигия
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