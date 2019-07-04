Католики ждут от встречи Путина и папы Римского решения глобальных проблем

Папа Римский Франциск во время общей аудиенции на площади Святого Петра в Ватикане. 24 октября 2018

МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. В католической общине России обращают внимание, прежде всего, на гуманитарный аспект предстоящей встречи президента РФ Владимира Путина и папы Римского Франциска и ждут от переговоров поиска совместных путей решения экологических, миграционных, социальных и других глобальных проблем, а также защиты традиционных ценностей и гонимых христиан в мире, заявил РИА Новости генеральный секретарь Конференции католических епископов России священник Игорь Ковалевский.

Путин в ходе визита в Италию 4 июля посетит Ватикан, где встретится с папой Римским Франциском и госсекретарем Ватикана Пьетро Паролином.

"Что касается переговоров президента России с папой Римским, это уже не первая встреча, и мы надеемся, что она будет способствовать решению некоторых глобальных проблем, которые стоят перед современной цивилизацией. Не только политических проблем – мне хотелось бы подчеркнуть, прежде всего, гуманитарный аспект встречи, вне зависимости от наших политических воззрений и конфессиональной принадлежности", - сказал Ковалевский.

По его словам, мир сегодня сталкивается с различными глобальными угрозами, которые необходимо решать только сообща.