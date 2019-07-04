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Третьяковка продлит часы работы выставки Мунка перед закрытием экспозиции

Вчера, 11:30
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© РИА Новости / Владимир Вяткин / Перейти в фотобанкВыставка "Эдвард Мунк" в Третьяковской галерее
Выставка Эдвард Мунк в Третьяковской галерее
© РИА Новости / Владимир Вяткин
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Выставка норвежского художника Эдварда Мунка в последние четыре дня работы будет открыта до одиннадцати часов вечера, об этом сообщается на официальном сайте Третьяковской галереи.
Экспозиция норвежского художника открылась в Инженерном корпусе Третьяковской галереи 17 апреля, последний день ее работы - 14 июля. На выставке Мунка представлены свыше 120 экспонатов, в числе которых 64 живописных и 37 графических произведения, 14 авторских фотографий, а также мемориальные предметы и документы из музея Мунка в Осло - крупнейшего собрания наследия знаменитого мастера, одного из родоначальников экспрессионизма.
"7 июля часы работы выставки продлены до 21.00 (вход до 20.00). 11-14 июля часы работы выставки продлены до 23.00 (вход до 22.00)", - говорится на сайте музея.
Выставка располагается на двух этажах Инженерного корпуса и включает несколько разделов, которые сгруппированы тематически по жанрам и видам творчества Мунка.
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