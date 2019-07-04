Основателя сети "Корчма Тарас Бульба" приговорили к двум годам колонии

Основатель сети "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван в Басманном суде Москвы во время оглашения приговора по делу о неуплате налогов. 4 июля 2019

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана к двум годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

В прениях прокурор просила избрать в виде наказания два года колонии общего режима. Среди смягчающих обстоятельств она назвала четверых несовершеннолетних детей Белойвана и признание им вины.

Пока велось следствие, он находился под подпиской о невыезде. Никто из стороны защиты не ожидал реального срока, на заседание бизнесмен пришел без вещей.

Защита Белойвана назвала приговор незаконным и сообщила о намерении обжаловать его.

По версии следствия, с января 2011-го по март 2014-го Белойван в восьми своих ресторанах рассчитывался с клиентами только наличными и не выдавал кассовые чеки, чтобы не платить налоги.

Так, например, он привлек к работе "ночных кассиров", которые с помощью специальной программы удаляли наиболее дорогостоящие заказы, уменьшали выручку за день в фискальной памяти кассовых аппаратов.

Недостоверные данные отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.