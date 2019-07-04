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РИА Новости

Основателя сети "Корчма Тарас Бульба" приговорили к двум годам колонии

Вчера, 11:29
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкОснователь сети "Корчма Тарас Бульба" Юрий Белойван в Басманном суде Москвы во время оглашения приговора по делу о неуплате налогов. 4 июля 2019
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван в Басманном суде Москвы во время оглашения приговора по делу о неуплате налогов. 4 июля 2019
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана к двум годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В прениях прокурор просила избрать в виде наказания два года колонии общего режима. Среди смягчающих обстоятельств она назвала четверых несовершеннолетних детей Белойвана и признание им вины.
Пока велось следствие, он находился под подпиской о невыезде. Никто из стороны защиты не ожидал реального срока, на заседание бизнесмен пришел без вещей.
Защита Белойвана назвала приговор незаконным и сообщила о намерении обжаловать его.
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По версии следствия, с января 2011-го по март 2014-го Белойван в восьми своих ресторанах рассчитывался с клиентами только наличными и не выдавал кассовые чеки, чтобы не платить налоги.
Так, например, он привлек к работе "ночных кассиров", которые с помощью специальной программы удаляли наиболее дорогостоящие заказы, уменьшали выручку за день в фискальной памяти кассовых аппаратов.
Недостоверные данные отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.
Всего, по данным СК, Белойван скрыл от уплаты налогов более 650 миллионов рублей. Для урегулирования претензий готовится мировое соглашение с ФНС, согласно которому Белойван в течение трех лет переведет в бюджет неоплаченные налоги, а также пени и штрафы на сумму более миллиарда рублей.
Создатель сети ресторанов Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван
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149132011616
МоскваПроисшествия
Популярные комментарии
В стране где все крупные компании работают через офшоры, этот случай выглядит как показуха. Компании уходят от налогов на трилилоны. Любая ресторанная сеть закупает продукты по обходным каналам, но это никто не проверяет.
4 июля, 11:32
ЯСЯ Считаю
14000020
то есть ты считаешь нормальным не платить налоги? Но зато небось возмущаешься з.п учателей, врачей, социалкой
4 июля, 12:13
Семенов Алексей
2400006
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