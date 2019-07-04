Основателя сети "Корчма Тарас Бульба" приговорили к двум годам колонии

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Басманный суд Москвы приговорил основателя сети "Корчма Тарас Бульба" Юрия Белойвана к двум годам колонии общего режима по делу о неуплате налогов, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.
В прениях прокурор просила избрать в виде наказания два года колонии общего режима. Среди смягчающих обстоятельств она назвала четверых несовершеннолетних детей Белойвана и признание им вины.
Пока велось следствие, он находился под подпиской о невыезде. Никто из стороны защиты не ожидал реального срока, на заседание бизнесмен пришел без вещей.
Защита Белойвана назвала приговор незаконным и сообщила о намерении обжаловать его.
По версии следствия, с января 2011-го по март 2014-го Белойван в восьми своих ресторанах рассчитывался с клиентами только наличными и не выдавал кассовые чеки, чтобы не платить налоги.
Так, например, он привлек к работе "ночных кассиров", которые с помощью специальной программы удаляли наиболее дорогостоящие заказы, уменьшали выручку за день в фискальной памяти кассовых аппаратов.
Недостоверные данные отражались в бухгалтерской отчетности и налоговых декларациях.
Всего, по данным СК, Белойван скрыл от уплаты налогов более 650 миллионов рублей. Для урегулирования претензий готовится мировое соглашение с ФНС, согласно которому Белойван в течение трех лет переведет в бюджет неоплаченные налоги, а также пени и штрафы на сумму более миллиарда рублей.