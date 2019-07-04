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РИА Новости

Генетики рассказали, как много россиян не могут пить кофе

Вчера, 11:29
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© Depositphotos / AntonioGuillemFСонливость на работе
Сонливость на работе
© Depositphotos / AntonioGuillemF
МОСКВА, 4 июл – РИА Новости. Ученые из медико-генетического центра Genotek выяснили, что примерно каждый восьмой россиянин обладает мутациями, которые не позволяют им пить кофе из-за того, что этот напиток вызывает у них тревогу и панику. Об этом сообщает пресс-служба организации.

"Важно отметить, что определенные варианты гена ADORA2A могут вызывать у людей чувство тревожности и паники. Таким людям следует скорректировать количество потребляемого кофеина в день, с учетом типа метаболизма, в меньшую сторону. Вот почему так важно знать свои индивидуальные генетические особенности”, — говорит Валерий Ильинский, генетик и генеральный директор Genotek.

В последние годы ученые начали активно изучать то, как различные обыденные продукты питания, в том числе и кофе, влияют на здоровье человека и на работу его организма. К примеру, биологи достаточно давно считали, что употребление кофе и других кофеиносодержащих напитков может негативно влиять на работу сердца у людей с аритмией, однако длительные наблюдения за здоровьем нескольких тысяч "сердечников" показали, что это не так.
С другой стороны, вопрос существования позитивных эффектов от употребления кофе пока остается предметом споров среди ученых. За последние годы многие группы исследователей обнаружили, что употребление более трех чашек кофе в день заметно снижает риск развития инфарктов и ряда других болезней, а другие научные коллективы, наоборот, говорят о том, что такой связи нет.
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Вдобавок, ученые открыли несколько интересных индивидуальных особенностей в геноме разных людей, объясняющих то, почему некоторые индивиды становятся "кофеманами", а другие не могут пить кофе в принципе. К примеру структура гена PDSS2 определяет то, как много напитка нужно выпить человеку, чтобы почувствовать его бодрящий эффект, а другие мутации сделали некоторых людей очень чувствительными к горькому вкусу кофе.
Еще одна подобная особенность, как отмечают исследователи из Genotek, связана со структурой гена ADORA2A. Этот участок ДНК содержит в себе инструкции по сборке особых рецепторов на поверхности нейронов, которые отвечают за выработку дофамина, гормона счастья, и еще одной сигнальной молекулы, норадреналина.
Кофеин блокирует работу этих рецепторов, в результате чего человек ощущает всплеск бодрости, у него учащается сердцебиение и повышается давление. Достаточно давно ученые обнаружили, что замена одной из "букв" в ADORA2A ведет к тому, что кофе перестает действовать на этот белок, а носители таких мутаций легко впадают в тревожные состояния и чаще испытывают стресс при употреблении этого напитка.
Российские генетики попытались оценить число носителей этой мутации, rs5751876, среди жителей нашей страны, проанализировав геномы примерно четырех тысяч пациентов, обращавшихся в Genotek за помощью.
Как оказалось, эта вариация ADORA2A встречается среди россиян достаточно часто - ей обладало около 13% участников исследования. Ее носителям ученые рекомендуют пить не больше двух чашек кофе в день, а также проходить консультации у квалифицированных врачей, так как эта версия гена делает их более подверженными тревожным состояниям и панике и без употребления бодрящего напитка.
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