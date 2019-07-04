Набиуллина: российской экономике нужно кардинальное улучшение инвестклимата

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Кардинальное улучшение инвестклимата является основным фактором роста экономики РФ, заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в ходе Международного финансового конгресса.

"Основное, что нужно для того, чтобы экономика начала расти – это кардинальное улучшение инвестиционного климата. Нельзя здесь заниматься смещением фокуса экономической политики и отвлечением внимания на непервостепенные факторы", - сказала Набиуллина.

Как отметила глава ЦБ, частные инвестиции - это в первую очередь дополнительный акционерный капитал, собственные средства крупного бизнеса и малых предпринимателей, которыми они готовы рискнуть в расчете на будущий рост своего бизнеса и прибыли.

"А готовность взять на себя этот риск напрямую зависит от пресловутого инвестиционного климата. Если эффективный бизнес не готов инвестировать, и спрос на привлечение финансовых кредитных ресурсов есть только у компаний в слабом финансовом положении, которым они нужны для выживания, а не для развития, то не стоит удивляться, что финансовый сектор неохотно кредитует компании", - подчеркнула Набиуллина.

По ее словам, для улучшения инвестклимата нужно не только снимать административные барьеры. Нужна также защита частной собственности, независимые суды "и именно судебное урегулирование корпоративных конфликтов", лучшее качество корпоративного управления, развитие человеческого потенциала.

"Эти слова мы произносим практически в неизменном виде много лет. Сначала они казались правильными, потом общим местом, потом обращение к теме инвестиционного климата стало казаться пустыми словами чиновников, а теперь иногда похоже на крик отчаяния", - отметила глава ЦБ.