Киев готовится к полному прекращению транзита российского газа

КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Украина готовится к прекращению транзита российского газа после 2019 года, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.

Ранее руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявил , что Киев ожидает сбоя в транзите, который может продлиться около трех месяцев.

"К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года", — написал Витренко на Facebook.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров на эту тему.

В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания не получала от Украины официальных предложений по заключению альтернативных контрактов.

Он также отметил, что "поезд Киева ушел", так как европейское законодательство не позволяет "Нафтогазу" подписать новое соглашение до истечения предыдущего.

Тем не менее Москва готова продлить действующие договоренности в случае их целесообразности, подчеркнул Миллер.