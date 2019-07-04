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РИА Новости

Киев готовится к полному прекращению транзита российского газа

Вчера, 11:21
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© ALEXANDER ZOBINГазокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
© ALEXANDER ZOBIN
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде. Архивное фото
КИЕВ, 4 июл — РИА Новости. Украина готовится к прекращению транзита российского газа после 2019 года, сообщил исполнительный директор "Нафтогаза" Юрий Витренко.
Ранее руководитель газового дивизиона компании Андрей Фаворов заявил, что Киев ожидает сбоя в транзите, который может продлиться около трех месяцев.

"К сожалению, мы вынуждены ожидать прекращения транзита через Украину не только в первом квартале 2020 года, а вообще после окончания 2019 года", — написал Витренко на Facebook.

Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце 2019 года. Пока определенности относительно их будущего нет, как нет и даты следующего раунда переговоров на эту тему.
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Москва готова продолжать транзит газа через Украину. Готов ли Киев?Глава Минэнерго Александр Новак обсудил с заместителем председателя Еврокомиссии Марошем Шефчовичем перспективы газового транзита через Украину. И, похоже, собеседники нашли общий язык. Осталось дождаться слова Киева. Пока там это слово произнести некому.
В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания не получала от Украины официальных предложений по заключению альтернативных контрактов.
Он также отметил, что "поезд Киева ушел", так как европейское законодательство не позволяет "Нафтогазу" подписать новое соглашение до истечения предыдущего.
Тем не менее Москва готова продлить действующие договоренности в случае их целесообразности, подчеркнул Миллер.
Отвечая на вопрос об истечении сроков действующего контракта по транзиту, глава корпорации пошутил, что 1 января будет Новый год, а значит, "будет весело".
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4 июля, 12:52
Клоун на троне
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Даже попыток переговоров нет. Настолько подчиниться интересам американцев (и ведь не жизненным! а просто сумасбродным!), что пожертвовать судьбой всего своего народа - это надо быть свидомым украинцем, наверное. Не припомню другого такого случая в истории. Какую марионетку не возьму - все-таки до такого позора никто не опускался.
4 июля, 11:59
yaroslavyev
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