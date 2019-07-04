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РИА Новости

Администрация Зеленского "засекретила" детали переговоров по газу с Россией

Вчера, 11:20
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкГазодобывающее предприятие на Украине
Газодобывающее предприятие на Украине
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Администрация президента Украины Владимира Зеленского отказалась разглашать информацию о переговорах с Россией по поставкам газа.
Информагентство "Українські Новини" направило в офис президента официальный запрос с просьбой разъяснить, кто именно проводил встречи либо переговоры по телефону — глава государства, доверенные лица или организации, а также кто участвовал в них от российской стороны.
В официальном ответе чиновников говорится, что запрос не соответствует нормам закона о доступе к публичной информации, однако не уточняется, в чем именно заключается это несоответствие.
Действующие контракты на поставку и транзит российского газа через Украину истекают в конце года, определенности относительно их будущего пока нет. Неизвестна и дата следующего раунда переговоров на эту тему, хотя предполагалось, что они могут пройти после парламентских выборов на Украине.
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В конце июня глава "Газпрома" Алексей Миллер заявил, что компания не получала от Украины официальных предложений по заключению альтернативных контрактов.
Он также отметил, что "поезд Киева ушел", так как европейское законодательство не позволяет "Нафтогазу" подписать новое соглашение до истечения предыдущего.
Тем не менее Москва готова продлить действующие договоренности в случае их целесообразности, подчеркнул Миллер.
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