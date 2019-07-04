На Ямале планшеты ускорят работу врачей скорой помощи

ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Медики станций скорой помощи по всему Ямалу скоро начнут выезжать на вызовы с планшетами - соответствующий проект реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает в четверг правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).

Проект предполагает внедрение на территории автономного округа единой информационной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи и санитарной авиации.

"Система позволит повысить эффективность управления силами и средствами всех учреждений, вовлеченных в процесс оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Нововведение избавит бригады скорой помощи от заполнения бумажных карт вызовов. Это серьезно ускорит оказание медицинской помощи ямальцам. Плюс ко всему планируется создание единой базы пациентов, в которой медики за пару "кликов" смогут найти нужную информацию", - говорится в сообщении.

Данная система является составной частью информационной системы "112" на территории Ямала, что позволит организовать взаимодействие со всеми экстренными службами.

"Идея в том, чтобы создать единую базу данных по вызовам скорой помощи, связанную с медицинской картой больного или пострадавшего, где будет вся информация о пациенте: когда ему вызывалась "скорая", какие препараты ему давали, какое лечение он проходил. При этом в больнице параллельно будут видеть, какие данные заполняет бригада во время выезда, и в случае госпитализации персонал будет готов к приему конкретного пациента", - приводятся в сообщении слова замдиректора окружного медицинского информационно-аналитического центра Яна Глинского.

Сейчас медики проходят обучение. Первыми тонкости работы с планшетами узнали врачи скорой помощи города Ноябрьск, а также специалисты станций и отделений городов Губкинский, Муравленко, Тарко-Сале, Надым, Новый Уренгой и поселка Тазовский. Обучение проводилось в три этапа. В теоретической части медикам рассказали и показали работу всех модулей, в практической - учили работать с системой.