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РИА Новости
Ямало-Ненецкий автономный округ

На Ямале планшеты ускорят работу врачей скорой помощи

Вчера, 11:19
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© РИА Новости / Алексей Сухоруков / Перейти в фотобанкМедик около автомобиля скорой медицинской помощи
Медик около автомобиля скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в фотобанк
ЕКАТЕРИНБУРГ, 4 июл – РИА Новости. Медики станций скорой помощи по всему Ямалу скоро начнут выезжать на вызовы с планшетами - соответствующий проект реализуется в рамках национального проекта "Здравоохранение", сообщает в четверг правительство Ямало-Ненецкого автономного округа (ЯНАО).
Проект предполагает внедрение на территории автономного округа единой информационной системы диспетчеризации скорой медицинской помощи и санитарной авиации.
"Система позволит повысить эффективность управления силами и средствами всех учреждений, вовлеченных в процесс оказания экстренной и неотложной медицинской помощи. Нововведение избавит бригады скорой помощи от заполнения бумажных карт вызовов. Это серьезно ускорит оказание медицинской помощи ямальцам. Плюс ко всему планируется создание единой базы пациентов, в которой медики за пару "кликов" смогут найти нужную информацию", - говорится в сообщении.
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Данная система является составной частью информационной системы "112" на территории Ямала, что позволит организовать взаимодействие со всеми экстренными службами.
"Идея в том, чтобы создать единую базу данных по вызовам скорой помощи, связанную с медицинской картой больного или пострадавшего, где будет вся информация о пациенте: когда ему вызывалась "скорая", какие препараты ему давали, какое лечение он проходил. При этом в больнице параллельно будут видеть, какие данные заполняет бригада во время выезда, и в случае госпитализации персонал будет готов к приему конкретного пациента", - приводятся в сообщении слова замдиректора окружного медицинского информационно-аналитического центра Яна Глинского.
Сейчас медики проходят обучение. Первыми тонкости работы с планшетами узнали врачи скорой помощи города Ноябрьск, а также специалисты станций и отделений городов Губкинский, Муравленко, Тарко-Сале, Надым, Новый Уренгой и поселка Тазовский. Обучение проводилось в три этапа. В теоретической части медикам рассказали и показали работу всех модулей, в практической - учили работать с системой.
До конца 2019 года планируется ввести этот метод работы в опытную эксплуатацию во всех станциях и отделениях скорой медицинской помощи региона, уточняет правительство.
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