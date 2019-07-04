Турция призвала Россию контролировать силы Асада в Идлибе

АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Россия должна держать под контролем действия правительственных сил Сирии и не допускать их атак на Идлиб, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг.

В конце июня в результате обстрела одного из наблюдательных постов армии Турции в сирийском Идлибе погиб один военнослужащий и трое пострадали. В министерстве обороны Турции заявили, что обстрел проводился с подконтрольной сирийским властям территории и был преднамеренным. После этого Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых якобы велся обстрел.

"Доверие между Турцией и Россией обсуждается между президентами обеих стран. Идлиб – важная тема с политической и гуманитарной точек зрения. С атаками на Идлиб необходимо покончить. России необходимо держать под контролем силы режима", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT

Он добавил, что Турция понимает, что Россия беспокоится о собственной безопасности. "Все эти вопросы обсуждаются. Если мы не будем обсуждать все темы, то сильно ослабим возможность сохранения территориальной целостности Сирии", - сказал турецкий министр.

В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.

На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.