Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T11:19Z
https://ria.ru/20190704/1556195475.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/152778/73/1527787302_0:548:5436:3606_1036x0_80_0_0_dea07cc5efe74ba5969413c7b079152f.jpg
РИА Новости

Турция призвала Россию контролировать силы Асада в Идлибе

Вчера, 11:19
1203
© AFP 2019 / Omar Haj KadourТурецкая военная техника в провинции Идлиб, Сирия. 29 августа 2018
Турецкая военная техника в провинции Идлиб, Сирия. 29 августа 2018
© AFP 2019 / Omar Haj Kadour
АНКАРА, 4 июл – РИА Новости. Россия должна держать под контролем действия правительственных сил Сирии и не допускать их атак на Идлиб, заявил глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу в четверг.
В конце июня в результате обстрела одного из наблюдательных постов армии Турции в сирийском Идлибе погиб один военнослужащий и трое пострадали. В министерстве обороны Турции заявили, что обстрел проводился с подконтрольной сирийским властям территории и был преднамеренным. После этого Турция нанесла удар по позициям в Сирии, с которых якобы велся обстрел.
"Доверие между Турцией и Россией обсуждается между президентами обеих стран. Идлиб – важная тема с политической и гуманитарной точек зрения. С атаками на Идлиб необходимо покончить. России необходимо держать под контролем силы режима", - сказал Чавушоглу в эфире телеканала TRT.
Он добавил, что Турция понимает, что Россия беспокоится о собственной безопасности. "Все эти вопросы обсуждаются. Если мы не будем обсуждать все темы, то сильно ослабим возможность сохранения территориальной целостности Сирии", - сказал турецкий министр.
Мужчина на одной из улиц в Алеппо
Вчера, 10:20
Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии
В Сочи 17 сентября прошлого года министры обороны России и Турции подписали меморандум о стабилизации обстановки в идлибской зоне деэскалации и договорились о создании в Идлибе в САР демилитаризованной зоны.
На территории провинции Идлиб находится более десятка разных формирований. Наиболее крупные из них - союз протурецких группировок "Национальный фронт освобождения" и террористическая группировка "Джебхат ан-Нусра"*. Всего, по разным данным, в провинции Идлиб находится около 30 тысяч боевиков, включая иностранных наемников.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
Сирия до и после начала боевых действий
3 ноября 2017, 14:18
Сирия до и после начала боевых действийОб изменениях, произошедших в Сирии с началом войны, – в инфографике Ria.ru.
1310425
Война в СирииМевлют ЧавушоглуТурцияРоссияВ мире
Рекомендуем
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400
РИА
Новости
Горы острова Западный Шпицберген
На Украине задумались над освоением Арктики
Сберкнижка
В Госдуму внесли проект о полной компенсации советских вкладов в Сбербанке
Рентгеновская фотография креста Эйнштейна и квазара HE0435 в далекой галактике
Телескоп НАСА открыл черную дыру, вращающуюся почти со скоростью света
Лента
новостей
Пассажиры идут на посадку в самолет Boeing 737-800 авиакомпании Pobeda в аэропорту Внуково
Во Внуково опоздавший пассажир избил сотрудника "Победы"
Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
КамАЗ
Электромобили и самокаты с 2020 года смогут ездить с ревом "КамАЗа"
Американские истребители F-22 Raptor
Трамп назвал "совершенно новым" снятый с производства истребитель F-22
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа в поставках F-35
Президент Украины Владимир Зеленский
В пресс-службе Зеленского назвали Торонто столицей Канады
В Ростове-на-Дону проведут проверку после избиения выпускников
Пожар на складе бурбона Jim Beam
В Кентукки уже сутки полыхают тонны Jim Beam, горящий виски попал в реку
Газодобывающее предприятие на Украине
Администрация Зеленского "засекретила" детали переговоров по газу с Россией
Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам российско-итальянских переговоров во дворце Киджи в Риме. 4 июля 2019
Путин прокомментировал призывы к соблюдению Россией минских соглашений
В Иране назвали условия для начала переговоров с США
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28Медведев отметил вклад Назарбаева в развитие отношений России и Казахстана
11:25В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
Лента новостейМолния