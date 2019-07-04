Военные рядом с салютными установками не пострадали при ЧП в Минске

МИНСК, 4 июл - РИА Новости. Военнослужащие, находившиеся в непосредственной близости от салютных установок 3 июля в Минске, в результате чрезвычайного происшествия не пострадали, сообщил РИА Новости в четверг пресс-секретарь главного управления идеологической работы министерства обороны Белоруссии Владимир Макаров.
В среду во время салюта ко Дню независимости в Минске несколько человек получили ранения, одна женщина погибла. По словам очевидцев в соцсетях, ранения получены осколками снарядов и разбившихся стекол зданий. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело по статье о нарушении правил обращения с фейерверочными изделиями из-за ЧП во время салюта в Минске. Ведомство сообщило, что не менее десяти граждан получили телесные повреждения в результате четырех взрывов фейерверочных изделий, разрушены салютные установки.
"С ними ничего не произошло", - сказал Макаров, отвечая на вопрос о состоянии военных, работавших с салютными установками. По его словам, в результате происшествия никто из военнослужащих не пострадал.
Вчера, 10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Собеседник добавил, что сейчас изучаются обстоятельства произошедшего, оценивается состояние салютных установок и степень их повреждения.
Салют в Минске 3 июля проводила патрульная рота минского комендантского батальона. В преддверии праздничных мероприятий командир патрульной роты старший лейтенант Алексей Круглик рассказывал агентству "Минск-Новости", что в нынешнем году применяются "новые фейерверочные изделия, которые раньше не показывали". Как отмечал Круглик, салют планировалось дать в шести точках Минска. Три установки предполагалось разместить в парке Победы недалеко от стелы "Минск - город-герой", где прошел военный парад, по одной - в военном городке Уручье, вблизи Чижовского кладбища, в деревне Зацень, в микрорайоне Новинки, на территории бывшего аэропорта. При этом подчеркивалось, что в местах проведения салюта будут обеспечены все меры безопасности, а в радиусе 500 метров от огневых позиций выставят оцепление.