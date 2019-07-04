СК проверит информацию об условиях содержания детей в детсаду Смоленска

ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. СК проверяет информацию об условиях содержания детей в одном из детских садов Смоленска, где, по данным СМИ, по шесть месяцев не стирают белье, не убирают расположенные у игровой площадки мусорные баки, а завтрак готовит сторож, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.