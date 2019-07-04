СК проверит информацию об условиях содержания детей в детсаду Смоленска

ВОРОНЕЖ, 4 июл - РИА Новости. СК проверяет информацию об условиях содержания детей в одном из детских садов Смоленска, где, по данным СМИ, по шесть месяцев не стирают белье, не убирают расположенные у игровой площадки мусорные баки, а завтрак готовит сторож, сообщает в четверг региональное управление СК РФ.
Информация о положении дел в детском саду "Лучик" была опубликована вечером 3 июля местным интернет-изданием Readovka67, куда обратились родители воспитанников. По их словам, дети приходят домой голодные, приготовлением пищи занимается нянечка, у которой нет медицинской книжки или сторож, поваров в саду нет. Также, по информации издания, постельное белье, на котором спят дети, и полотенца "не стираются по шесть месяцев". Из-за отсутствия дворника мусорные баки, расположенные на игровой площадке, не убираются, а детей, которым во время прогулки захотелось в туалет, отправляют за эти баки.
"Следственным управлением начато проведение доследственной проверки по факту нарушения прав детей в МБДОУ "Детский сад №70 "Лучик" города Смоленска" и оказания им услуг, не отвечающих требованиям безопасности", - говорится в сообщении следствия.
Следователи выясняют все обстоятельства произошедшего. В рамках проверки также будет дана правовая оценка действиям должностных лиц детского сада.