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РИА Новости

В Калининградскую область приехал первый иностранец по электронной визе

Вчера, 11:10
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КАЛИНИНГРАД, 4 июл - РИА Новости. Первый иностранный гражданин приехал в Калининградскую область по электронной визе, оформление которой началось 1 июля, сообщила руководитель регионального агентства по международным и межрегиональным связям Алла Иванова на своей странице в Facebook.
"Первый "электроник" въехал в нашу область вчера поздно вечером через МАПП Мамоново. Электронные визы в Калининградской области заработали! Спасибо МИД России, Минкомсвязи, пограничному управлению ФСБ и всем причастным к этому", - сообщила Иванова.
Правительство РФ приняло постановление, в соответствии с которым иностранцы с 1 июля 2019 года смогут получать электронную визу для посещения Калининградской области. Ранее такой порядок был введен на Дальнем Востоке. Электронную визу для посещения региона могут оформить жители 53 стран.
Срок действия электронной визы составляет 30 календарных дней с разрешенным сроком пребывания до восьми суток. Оформить однократную бесплатную визу можно только по истечении основного срока действия электронного документа. Для ее получения иностранному гражданину необходимо не менее чем за четверо суток, но не ранее чем за 20 суток до предполагаемой даты въезда заполнить заявление о получении электронной визы на сайте консульского департамента МИД России, прикрепив к нему фотографию.
Получившие электронные визы для посещения Калининградской области иностранные граждане имеют право находиться и передвигаться только в пределах территории Калининградской области. Въезд по ним на остальную территорию РФ невозможен.
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