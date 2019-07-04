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РИА Новости

В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора

Вчера, 11:07
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.
Как уточняет ГУМВД со слов потерпевшей, 55-летняя женщина-кондуктор получила травмы в среду днем, когда в салоне троллейбуса у нее возник конфликт с одним из пассажиров.
"По словам женщины, молодой человек вел себя неадекватно, бегал по салону и пытался выхватить катушку с билетами. Молодого человека и сопровождающее его лицо попросили покинуть салон. При выходе он нанес удар в лицо женщине-кондуктору. По факту произошедшего проводится проверка", - говорится в сообщении.
Сейчас полиция ищет виновника конфликта.
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3 июля, 14:01
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