В Петербурге пассажир троллейбуса ударил кондуктора

С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 июл - РИА Новости. Полиция проводит проверку по обращению кондуктора троллейбуса, которую, по ее словам, ударил в лицо пассажир, сообщает в четверг пресс-служба ГУМВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Как уточняет ГУМВД со слов потерпевшей, 55-летняя женщина-кондуктор получила травмы в среду днем, когда в салоне троллейбуса у нее возник конфликт с одним из пассажиров.

"По словам женщины, молодой человек вел себя неадекватно, бегал по салону и пытался выхватить катушку с билетами. Молодого человека и сопровождающее его лицо попросили покинуть салон. При выходе он нанес удар в лицо женщине-кондуктору. По факту произошедшего проводится проверка", - говорится в сообщении.