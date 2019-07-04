Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T11:01Z
https://ria.ru/20190704/1556195036.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/152718/85/1527188564_0:42:2846:1643_1036x0_80_0_0_6c11275bbed54ecb53efea25c0363062.jpg
РИА Новости

Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400

Вчера, 11:00
3817
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу
© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
Министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу. Архивное фото
АНКАРА, 4 июл - РИА Новости. Ситуация между США и Турцией в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 стала менее напряженной после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.
"Сделка по С-400 закончена, речь идет о процессе поставок. С-400 мы покупаем. После последних заявлений разноголосица на счет С-400 начала спадать. Могу сказать, что сейчас процесс идет в более спокойном русле. Президент США Дональд Трамп и по F-35 открыто заявил, что думает, но не стоит быть слишком оптимистичными и считать, что всё сказанное Трампом осуществится. Мы осторожны", - отметил Чавушоглу в эфире телеканала TRT.
Зенитные ракетные системы С-400 Триумф
2 июля, 13:24
"Свара разгорается". Военный эксперт о конфликте США и Турции из-за С-400Турция допустила покупку российских истребителей, если США откажутся поставлять F-35, сообщили СМИ. Как отметил в эфире радио Sputnik военный эксперт Виктор Баранец, российский Су-57 ничем не уступает американскому самолету.
Как сообщил Трамп на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Осаке, США ищут различные варианты решения проблемы оборонных поставок Турции. Ранее Пентагон заявил, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если купит российские ЗРК C-400.
В Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.
В Москве неоднократно отмечали, что сделка между Россией и Турцией по С-400 отвечает международным правилам. Глава Ростеха Сергей Чемезов в начале июня заявил, что поставки ЗРК Анкаре начнутся через два месяца.
3450111
С-400 «Триумф»МИД ТурцииТурцияВ мире
Рекомендуем
Газодобывающее предприятие на Украине
Администрация Зеленского "засекретила" детали переговоров по газу с Россией
РИА
Новости
Газокомпрессорная станция в украинском Ужгороде
Киев готовится к полному прекращению транзита российского газа
Банкноты номиналом 1 доллар США
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Лента
новостей
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
Шойгу назвал основную причину трагедии на глубоководном аппарате ВМФ
Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун
В Минздраве Украины заявили, что нецензурная лексика полезна для здоровья
Основатель сети Корчма Тарас Бульба Юрий Белойван в Басманном суде Москвы во время оглашения приговора по делу о неуплате налогов. 4 июля 2019
Основателя сети "Корчма Тарас Бульба" приговорили к двум годам колонии
Бронемашины Брэдли рядом с мемориалом Авраама Линкольна в центре Вашингтона накануне празднования Дня независимости США
Пентагон объяснил появление ржавых бронемашин в Вашингтоне
Президент России Владимир Путин и президент США Дональд Трамп на полях саммита Группы двадцати в Осаке
В МИД рассказали о реакции Трампа на приглашение в Россию
Названа причина гибели женщины во время салюта в Минске
Здание торгового представительства России в Вашингтоне
В МИД прокомментировали условия США по возвращению России дипсобственности
Уголовное дело возбудили против бывшего главы "Автодора"
Люди с флагами Турции и ЕС в Стамбуле
"Мы не способны договариваться". Обманутые мечты о вступлении в ЕС
Последствия паводка в Тулунском районе Иркутской области
Иркутские власти выясняют, почему пропали заявления на компенсации
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил США в грабеже из-за отказа в поставках F-35
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:28Медведев отметил вклад Назарбаева в развитие отношений России и Казахстана
11:25В Литве продают с аукциона арестованный российский сухогруз "Иван Лопатин"
11:23В Тульской области многодетную мать задержали после наезда на полицейского
11:22Танкер Grace 1 принадлежал российской компании, заявило иранское агенство
11:21Украина утратила возможности осваивать Арктику, заявил Чилингаров
11:20В Совфеде прокомментировали желание Украины осваивать Арктику
11:19На Кубани завели уголовное дело после ДТП с тремя погибшими
11:19На Урале работница почты присвоила лотерейные билеты на два миллиона рублей
11:16В Салехарде задержали вылет рейса в Тюмень из-за датчика об отказе стартера
11:13Более 30 пациентов Нижнеудинской больницы эвакуировали из-за паводка
11:12Арбитражный суд признал банкротом дочь основателя компании "Настюша"
11:10Курганские власти не сомневаются, что сгоревший храм будет восстановлен
11:04ФСБ задержала россиянина по подозрению в госизмене
11:04"Аврора" не отменяла рейсы на Камчатку из-за извержения вулкана
11:03В Москве за полгода задержали почти тысячу участников и лидеров ОПГ
11:02СК предъявил обвинение мужчине, задержанному за стрельбу в тюменском ТЦ
11:02"Молодая Гвардия Единой России" создаст Фонд поддержки соцпроектов молодежи
11:00Российский биолог рассказал о новых планах по созданию "ГМО-детей"
10:54В ОБСЕ рекомендовали Киеву пересмотреть условия для соцвыплат в Донбассе
10:54В Крыму назвали причину появления у полуострова самолета-разведчика США
Лента новостейМолния