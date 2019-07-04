Глава МИД Турции прокомментировал ситуацию с поставками С-400

АНКАРА, 4 июл - РИА Новости. Ситуация между США и Турцией в связи с поставками российских зенитно-ракетных комплексов С-400 стала менее напряженной после саммита лидеров стран G20 в японской Осаке, заявил глава турецкого МИД Мевлют Чавушоглу.

"Сделка по С-400 закончена, речь идет о процессе поставок. С-400 мы покупаем. После последних заявлений разноголосица на счет С-400 начала спадать. Могу сказать, что сейчас процесс идет в более спокойном русле. Президент США Дональд Трамп и по F-35 открыто заявил, что думает, но не стоит быть слишком оптимистичными и считать, что всё сказанное Трампом осуществится. Мы осторожны", - отметил Чавушоглу в эфире телеканала TRT.

Как сообщил Трамп на встрече с президентом Турции Тайипом Эрдоганом в Осаке, США ищут различные варианты решения проблемы оборонных поставок Турции. Ранее Пентагон заявил, что Турция не получит американские военные самолеты F-35, если купит российские ЗРК C-400.

В Анкаре подчеркивали, что не откажутся от покупки C-400. США заявляют, что С-400 несовместимы со стандартами НАТО, грозят санкциями за их возможное приобретение и не раз говорили, что могут задержать или отменить процесс продажи Турции новейших самолетов F-35.