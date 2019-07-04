Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Распространенность заболеваний в городах России почти в 1,5 раза выше, чем в селах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"Распространенность заболеваний в городах почти в 1,5 раза выше, чем в сельской местности", - сказала Голикова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health.

При этом она отметила, что достаточно высокий уровень развития здравоохранения способствует тому, что продолжительность жизни городского населения страны по итогам 2018 года почти на 2 года больше, чем в сельской местности.