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РИА Новости

Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах

Вчера, 10:54
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Распространенность заболеваний в городах России почти в 1,5 раза выше, чем в селах, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"Распространенность заболеваний в городах почти в 1,5 раза выше, чем в сельской местности", - сказала Голикова на пленарном заседании международного конгресса Urban Health.
Татьяна Голикова
3 июля, 01:05
Россия катастрофически теряет население, заявила Голикова
При этом она отметила, что достаточно высокий уровень развития здравоохранения способствует тому, что продолжительность жизни городского населения страны по итогам 2018 года почти на 2 года больше, чем в сельской местности.
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