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РИА Новости

В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ

10:49
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ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. Агентство Киодо сообщило о второй за последние несколько дней жертве оползней во время дождей на юге японского острова Кюсю.
По данным агентства, подтверждена гибель 80-летней женщины, чей дом развалился в минувшие сутки в городе Соо префектуры Кагосима во время схода оползня. Еще одна женщины погибла в понедельник в городе Кагосима. Еще три человека пострадали в городах Сацумасэндай и Сибуси.
По данным пожарного управления, повреждения получили более 80 жилищ в южных районах острова Кюсю, где за несколько дней ливневые дожди размягчили горные склоны и вызвали оползни.
Около 8,5 тысячи человек эвакуированы и размещены в убежищах в 10 префектурах. Всего создано 1617 убежищ для эвакуации.
Японские метеорологи предупредили о возможности новых оползней и наводнений в некоторых районах, так как обрушения склон гор происходили и накануне, когда дождя уже не было.
Как сообщило агентство Киодо, с 28 июня в ряде районов Кюсю выпало до 1000 миллиметров осадков.
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