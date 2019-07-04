В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ

ТОКИО, 4 июл - РИА Новости. Агентство Киодо Агентство Киодо сообщило о второй за последние несколько дней жертве оползней во время дождей на юге японского острова Кюсю.

По данным агентства, подтверждена гибель 80-летней женщины, чей дом развалился в минувшие сутки в городе Соо префектуры Кагосима во время схода оползня. Еще одна женщины погибла в понедельник в городе Кагосима. Еще три человека пострадали в городах Сацумасэндай и Сибуси.

По данным пожарного управления, повреждения получили более 80 жилищ в южных районах острова Кюсю, где за несколько дней ливневые дожди размягчили горные склоны и вызвали оползни.

Около 8,5 тысячи человек эвакуированы и размещены в убежищах в 10 префектурах. Всего создано 1617 убежищ для эвакуации.

Японские метеорологи предупредили о возможности новых оползней и наводнений в некоторых районах, так как обрушения склон гор происходили и накануне, когда дождя уже не было.