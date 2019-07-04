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РИА Новости

Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах

10:44
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© РИА Новости / Владимир ТрефиловЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции "Об итогах основного периода ЕГЭ-2019" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
© РИА Новости / Владимир Трефилов
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За последние 15 лет численность населения в малых городах России сократилась почти на 1,5 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
"За последние 15 лет численность населения в таких городах сократилась почти на 1,5 миллиона человек", - сказала Голикова на пленарном заседании Международного конгресса Urban Health.
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Татьяна ГоликоваРоссияОбщество
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