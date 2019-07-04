Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах

Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции "Об итогах основного периода ЕГЭ-2019" в Международном мультимедийном пресс-центре МИА "Россия сегодня"

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. За последние 15 лет численность населения в малых городах России сократилась почти на 1,5 миллиона человек, заявила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

"За последние 15 лет численность населения в таких городах сократилась почти на 1,5 миллиона человек", - сказала Голикова на пленарном заседании Международного конгресса Urban Health.