Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации

КИЕВ, 4 июл - РИА Новости. Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий рассчитывает, что Конституционный суд вопреки политическому давлению, не отменит закон "Об очищении власти", который предполагает люстрацию чиновников, работавших во времена правления экс-президента Виктора Януковича.
Ряд депутатов Верховной рады обратились в суд с требованием проверки конституционности закона "Об очищении власти" еще в 2014 году. Суд в четверг приступил к рассмотрению этого вопроса.
"Люстрация уже давно стоит поперек горла "регионалам" (так называют бывшим челном правящей Партии регионов – ред.) и другим украинофобам, но никто не имел смелости уничтожить закон о люстрации… Я убежден, что судьи Конституционного суда, которых заставляют принять это решение, этого не сделают и я верю, что решение принято не будет", - заявил Парубий на заседании парламента в четверг.
Люстрация власти была одним из требований участников массовых протестных акций, прошедших в Киеве с ноября 2013 по февраль 2014 года, которые привели к госперевороту. Президент Венецианской комиссии (консультативный орган Совета Европы по конституционному праву) Джанни Букиккио заявлял, что закон о люстрации не соответствует европейским стандартам. Позднее группа депутатов Рады попросила конституционный суд проверить конституционность закона.