Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации

"Люстрация уже давно стоит поперек горла "регионалам" (так называют бывшим челном правящей Партии регионов – ред.) и другим украинофобам, но никто не имел смелости уничтожить закон о люстрации… Я убежден, что судьи Конституционного суда, которых заставляют принять это решение, этого не сделают и я верю, что решение принято не будет", - заявил Парубий на заседании парламента в четверг.