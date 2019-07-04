На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл — РИА Новости. Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.

"В четверг вечером по местному времени в районе остановки общественного транспорта "Коммунпроект" в Петропавловске-Камчатском автобус маршрута № 30 выехал на тротуар. В результате ДТП трое человек пострадали, один погиб", - сказал собеседник агентства.

По предварительным данным, автобус сбил группу несовершеннолетних. На месте аварии в настоящее время работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП