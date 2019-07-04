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РИА Новости

На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей

10:32
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 4 июл — РИА Новости. Три человека госпитализированы, ещё один погиб в результате ДТП с участием рейсового автобуса, въехавшего в Петропавловске-Камчатском в группу людей на остановке, по предварительным данным, речь идет о несовершеннолетних, сообщили РИА Новости в краевой Госавтоинспекции.
"В четверг вечером по местному времени в районе остановки общественного транспорта "Коммунпроект" в Петропавловске-Камчатском автобус маршрута № 30 выехал на тротуар. В результате ДТП трое человек пострадали, один погиб", - сказал собеседник агентства.
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По предварительным данным, автобус сбил группу несовершеннолетних. На месте аварии в настоящее время работают сотрудники ГИБДД. Им предстоит выяснить причины и обстоятельства ДТП
В Госавтоинспекции отметили, что, по словам очевидцев, водитель автобуса потерял сознание и также был госпитализирован.
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ГИБДД МВД РФКамчаткаПроисшествия
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