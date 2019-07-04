Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доллар ослабнет во второй половине 2019 года, ожидают экономисты Saxo Bank в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Федеральная резервная система США играет в догонялки, и, если мы увидим существенные признаки ослабления в третьем квартале, ФРС мгновенно снизит ставки до фактического нуля и может даже вернуться к количественному смягчению до конца года. Всё это указывает на ослабление американского доллара во второй половине 2019 года", - считают в Saxo Bank.

"Самым знаменательным событием по валютам за первые месяцы 2019 года стала устойчивость доллара США, несмотря на резкий разворот в ожиданиях от ФРС - от "ястребиных" в конце декабря до всё более "голубиных" с каждым последующим заседанием ФРС в 2019 году", - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.

По его словам, прогноз по ослаблению доллара связан с тем, что ФРС намерена проводить активную политику смягчения. "Прогноз обрушения ставки и готовность ФРС вернуть на стол свою "чашу для пунша" позволят остальному миру почувствовать себя получше", - считает он.

О последнем поднятии ставки ФРС объявила по итогам заседания в декабре. Регулятор тогда ожидаемо принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это стало четвертым повышением в прошлом году. По итогам следующих заседаний ставка находилась на прежнем уровне.