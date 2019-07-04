Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-07-04T10:31Z
https://ria.ru/20190704/1556194036.html
https://cdn22.img.ria.ru/images/153007/24/1530072466_0:174:3072:1902_1036x0_80_0_0_49ee4d1ed767ded4fa6532b32a340a8c.jpg
РИА Новости

Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года

10:31
185
© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкДоллары США
Доллары США
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в фотобанк
Доллары США. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Доллар ослабнет во второй половине 2019 года, ожидают экономисты Saxo Bank в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.
"Федеральная резервная система США играет в догонялки, и, если мы увидим существенные признаки ослабления в третьем квартале, ФРС мгновенно снизит ставки до фактического нуля и может даже вернуться к количественному смягчению до конца года. Всё это указывает на ослабление американского доллара во второй половине 2019 года", - считают в Saxo Bank.
"Самым знаменательным событием по валютам за первые месяцы 2019 года стала устойчивость доллара США, несмотря на резкий разворот в ожиданиях от ФРС - от "ястребиных" в конце декабря до всё более "голубиных" с каждым последующим заседанием ФРС в 2019 году", - отмечает главный валютный стратег Saxo Bank Джон Харди.
Доллары США
25 июня, 08:00
Америка готовит доллар к девальвации
По его словам, прогноз по ослаблению доллара связан с тем, что ФРС намерена проводить активную политику смягчения. "Прогноз обрушения ставки и готовность ФРС вернуть на стол свою "чашу для пунша" позволят остальному миру почувствовать себя получше", - считает он.
О последнем поднятии ставки ФРС объявила по итогам заседания в декабре. Регулятор тогда ожидаемо принял решение повысить базовую процентную ставку до 2,25-2,5% с 2-2,25% годовых. Это стало четвертым повышением в прошлом году. По итогам следующих заседаний ставка находилась на прежнем уровне.
В июне глава американского регулятора Джером Пауэлл не исключил, что базовая ставка ФРС может быть понижена уже на следующем заседании в июле.
Доллары
22 июня, 08:00
"Спаси США — девальвируй доллар!": новые идеи американской перестройки
010004
Обсудить 0
СШАЭкономика
Рекомендуем
Банкноты номиналом 1 доллар США
Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
РИА
Новости
Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
Страница Facebook
Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
Туристы фотографируют поселок городского типа Степанцминда (Казбеги) в Грузии
Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
Лента
новостей
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган
Эрдоган обвинил США в грабеже в связи с отказом от поставки F-35
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
Заместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова на пресс-конференции Об итогах основного периода ЕГЭ-2019 в Международном мультимедийном пресс-центре МИА Россия сегодня
Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
Председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина
Россия защищена от внешних рисков, заявила Набиуллина
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
Эксперт оценил просьбу Британии пустить наблюдателей в Крым
Руководитель портала РИА Новости Украина Кирилл Вышинский на заседании Подольского районного суда Киева
Адвокат Вышинского сравнил не готовых к заседанию прокуроров со школьниками
Президент РФ Владимир Путин и министр обороны РФ Сергей Шойгу во время встречи. 4 июля 2019
Шойгу назвал причину ЧП с глубоководным аппаратом
Здание Конституционного суда Украины
Конституционный суд Украины продолжил рассмотрение закона "о люстрации"
Из-за ЧП во время салюта в Минске пострадали не менее десяти человек
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
10:54Голикова сравнила заболеваемость в городах и селах
10:49В Японии два человека погибли из-за оползней, сообщили СМИ
10:48Житель Абакана, который сжег пять человек в доме, получил пожизненный срок
10:44В ДНР обвинили ВСУ в 25 нарушениях перемирия за сутки
10:44Голикова заявила о сокращении численности населения в малых городах
10:43Спикер Рады надеется, что суд не отменит закон о люстрации
10:41Турция обвинила Washington Post в пропаганде терроризма
10:39В Краснодаре ликвидировали открытое горение на складе
10:38Росавиация напомнила пассажирам о прекращении полетов в Грузию
10:35Российские и эстонские ученые раскроют секреты диабета второго типа
10:32На Камчатке рейсовый автобус сбил стоявших на остановке людей
10:31Saxo Bank предсказал ослабление доллара во второй половине года
10:29Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook
10:25Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске
10:24Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х
10:24В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров
10:23Красноярский край получит три миллиарда рублей на строительство детсадов
10:23Пострадавшим от паводка в Иркутской области предпринимателям окажут помощь
10:21В пострадавшем от паводка Нижнеудинске восстановили работу водозабора
10:20Россия за сутки зафиксировала шесть нарушений перемирия в Сирии
Лента новостейМолния