Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

В ведомстве обратили внимание на распространяющиеся в Сети фейки, из которых следует, что проблемы с популярными ресурсами вызваны его действиями.

"Ну что мы можем сказать на это? "Неси еще патроны, Петька!" — говорится в сообщении Роскомнадзора в

📢 По интернету активно распространяются фейки, из которых следует, что причина сбоя сервисов Facebook - действия РКН. Ну, что мы можем сказать на это? "Неси ещё патроны, Петька!" pic.twitter.com/jQpLs2wULF

Накануне вечером пользователи столкнулись с перебоями в работе Facebook, WhatsApp и Instagram. По данным сервиса Downdetector, который отслеживает отключения и сбои на популярных интернет-ресурсах, сообщения о неполадках начали поступать примерно в 18:00 мск, сбои наблюдались по всему миру. К трем часам ночи Facebook и Instagram сообщили о решении проблем.