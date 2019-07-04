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РИА Новости

Роскомнадзор пошутил о сбоях в Facebook

10:29
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваСтраница Facebook
Страница Facebook
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Страница Facebook. Архивное фото
МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. Роскомнадзор иронически прокомментировал сбои в работе Facebook, WhatsApp и Instagram.
В ведомстве обратили внимание на распространяющиеся в Сети фейки, из которых следует, что проблемы с популярными ресурсами вызваны его действиями.
"Ну что мы можем сказать на это? "Неси еще патроны, Петька!" — говорится в сообщении Роскомнадзора в Twitter.
Накануне вечером пользователи столкнулись с перебоями в работе Facebook, WhatsApp и Instagram. По данным сервиса Downdetector, который отслеживает отключения и сбои на популярных интернет-ресурсах, сообщения о неполадках начали поступать примерно в 18:00 мск, сбои наблюдались по всему миру. К трем часам ночи Facebook и Instagram сообщили о решении проблем.
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