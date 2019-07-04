Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске

На записи слышно, как между обычными залпами фейерверков раздается громкий хлопок, после чего в небе появляется столб дыма.

По данным СК, серия взрывов разрушила салютные установки и осколки от них разлетелись во все стороны. Один из снарядов попал в 64-летнюю женщину, которая наблюдала за фейерверком на берегу реки Свислочь. Несмотря на своевременную медицинскую помощь, ее не удалось спасти.