Опубликовано видео ЧП во время салюта в Минске

МОСКВА, 4 июл — РИА Новости. В Сети появилось видео взрыва во время праздничного салюта в Минске, в результате которого погибла женщина.
На записи слышно, как между обычными залпами фейерверков раздается громкий хлопок, после чего в небе появляется столб дыма.
По данным СК, серия взрывов разрушила салютные установки и осколки от них разлетелись во все стороны. Один из снарядов попал в 64-летнюю женщину, которая наблюдала за фейерверком на берегу реки Свислочь. Несмотря на своевременную медицинскую помощь, ее не удалось спасти.
Как уточнил глава Минздрава Владимир Караник, всего ранено около десяти человек, пятеро госпитализированы.
Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело.