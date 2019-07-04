Saxo Bank предсказал повторение кризиса 70-х

МОСКВА, 4 июл - РИА Новости. Глобальный экономический шок, который произошел в 1970-е, может повториться, заявил главный экономист и директор по инвестициям Saxo Bank Стин Якобсен в макроэкономическом прогнозе на третий квартал, который есть в распоряжении РИА Новости.

"Сегодня глобализация достигла максимума, даже без учета торговых войн. Китай производит всё, поэтому процесс удешевления производства исчерпал себя. Добавьте сюда потенциальную торговую войну и всеобщее внимание к экологическим последствиям потребления во всех его аспектах (пластмасса, упаковка, загрязнение воздуха и воды воздушным и морским транспортом)", - пишет Якобсен.

"На фоне того, что центральные банки ошибочно сконцентрировались на чрезмерно низкой инфляции, мы получаем настоящий "идеальный шторм", вся мощь которого обратится на инфляционные результаты. Антиглобализация, повышение себестоимости единицы продукции по экологическим соображениям, фискальное вторжение в инфраструктуру … – всё это приведет к мощному повторению глобального шока в сфере предложения, который наблюдался в 1970-х годах", - предупреждает он.

Экономические кризис начался в США в конце 1973 года. За период кризиса в США промпроизводство сократилось на 13%, в Японии на 20%, в ФРГ на 22%. К середине 1975 года число полностью безработных в развитых капиталистических странах достигло 15 миллионов человек. Кроме того, более 10 миллионов были переведены на неполную рабочую неделю или временно уволены с предприятий. Повсеместно произошло падение реальных доходов. В 1973 году произошел также первый энергокризис, который начался, когда страны ОПЕК, снизили объемы добычи нефти.

"Компании всего мира пытаются осознать такие явления, как торговая война, Brexit … в ситуации, когда экологические издержки вот-вот выйдут из-под контроля по причине обеспокоенности потребителя и повышения удельного веса "зеленых" на политической арене", - считает Якобсен.