В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров

Вид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте

СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Требование британской дипломатии обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в российский Крым звучит из параллельной реальности, сказал РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

Ранее британская делегация на сессии Совета по правам человека ООН "призвала Россию обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым". Посольство России в Лондоне выразило удивление этим призывом МИД Великобритании, сообщил журналистам пресс-секретарь российской дипмиссии.

"Когда сегодня говорят, что кого-то не допускают на полуостров, это миф, параллельная реальность, которая сформирована зарубежными дипломатами", - сказал Бобков.

Он напомнил, что в параллельной реальности существует сформированная на Украине так называемая "прокуратура автономной республики Крым". Там же звучат заявления новых властей Киева с требованиями вернуть полуостров в состав Украины, считает вице-спикер.

"Эта параллельная реальность, которая никак не соотносится с тем, что происходит в жизни… В течение пяти лет Крым с нарастающими темпами посещают делегации стран всего мира, прежде всего стран ЕС. Мы на уровне общения с представителями зарубежных делегаций отмечаем, что былая настороженность сменяется абсолютным пониманием того, что Крым развивается", - добавил Бобков.