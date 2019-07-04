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РИА Новости

В Крыму оценили просьбу Британии пустить наблюдателей на полуостров

10:24
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в фотобанкВид на море из иллюминатора каюты парусника "Херсонес" в Ялте
Вид на море из иллюминатора каюты парусника Херсонес в Ялте
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
СИМФЕРОПОЛЬ, 4 июл – РИА Новости. Требование британской дипломатии обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в российский Крым звучит из параллельной реальности, сказал РИА Новости вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.
Ранее британская делегация на сессии Совета по правам человека ООН "призвала Россию обеспечить международным наблюдателям в области прав человека доступ в незаконно аннексированный Крым". Посольство России в Лондоне выразило удивление этим призывом МИД Великобритании, сообщил журналистам пресс-секретарь российской дипмиссии.
"Когда сегодня говорят, что кого-то не допускают на полуостров, это миф, параллельная реальность, которая сформирована зарубежными дипломатами", - сказал Бобков.
Он напомнил, что в параллельной реальности существует сформированная на Украине так называемая "прокуратура автономной республики Крым". Там же звучат заявления новых властей Киева с требованиями вернуть полуостров в состав Украины, считает вице-спикер.
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09:19
Зачем Британия просит пустить наблюдателей в Крым? Россия удивилась просьбе британских дипломатов допустить наблюдателей в Крым – республика открыта для посещения. С какой целью Лондон поднимает эту тему, в эфире радио Sputnik рассказал эксперт Александр Чичин.
"Эта параллельная реальность, которая никак не соотносится с тем, что происходит в жизни… В течение пяти лет Крым с нарастающими темпами посещают делегации стран всего мира, прежде всего стран ЕС. Мы на уровне общения с представителями зарубежных делегаций отмечаем, что былая настороженность сменяется абсолютным пониманием того, что Крым развивается", - добавил Бобков.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией. Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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